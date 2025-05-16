TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Lacazette bombası!

Yeni sezon öncesinde iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, artık şampiyonluğa erkenden havlu atmak istemiyor. Bu nedenle özellikle forvet hattını dünyaca ünlü isimlerden oluşturmak isteyen siyah-beyazlılar, önemli alternatifler üzerinde duruyor. Bu isimlerden birisi de son iki senedir gündeme gelen Alexandre Lacazette. Sezon sona erdikten sonra Ciro Immobile ile yollarını ayıracak olan siyah-beyazlılar, 33 yaşındaki Fransız golcü Lacazette'ye yöneliyor.

LYON'DAN AYRILIYOR

Sözleşmesi sona erecek olan başarılı futbolcu, kulübü Lyon'dan ayrılacağını açıkladı. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen yıldız futbolcu için bir kez daha nabız yoklayan Beşiktaş yönetimi, golcü sıkıntısına tamamen son verecek. Lacazette dışında forvete bir takviye daha yapmak isteyen yönetimin, İmmobile ile yolları ayrılması bekliyor. Bu sezon Lyon forması altında ligde 29 maça çıkan Lacazette, 13 gol atarken 2 de asist yaptı.

15 GOL KATKISI VERDİ

İlerleyen yaşına karşın üst düzeyde futbol oynamaya devam eden Lacazette, Fransa'da sahaya adım attığı 29 karşılaşmada 13 gol sevinci yaşarken 2 de asiste imzasını attı.