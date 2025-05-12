Spor yazarları Beşiktaş-Adana Demirspor maçını değerlendirdi
Son dakika Beşiktaş haberleri: Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Beşiktaş-Adana Demirspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)
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Beşiktaş, bitime 3 hafta kala 3. lük koltuğuna 1 puan önde girdi. Artık Avrupa Ligi'ne katılmalı ve yeni sezon için kadro planlaması yapılmalı. Yazımı noktalarken cumartesi Fenerbahçe'yi yenen Erkek Basketbol takımımız ile finalde Fenerbahçe U16'yı 1-0 mağlup ederek 2024- 2025 Sezonu U16 Gelişim Liginde Şampiyon olan U16 takımımızı kutluyorum, gözlerinden öpüyorum.
TURGAY DEMİR - RAFA VE DUSAN!
Lige veda maçları oynayan Adana Demirsporlu oyuncuların, sanki ligde kalacakmış gibi oynamalarını takdir etmekle, ilk 20 dakikada üç oyuncunun sakatlanıp çıkmasına neden olacak sertlikte bir maç beklemediğimi de belirtmeliyim. Beşiktaş iştahlı oynadı. Adana Demirspor ikili mücadelelerde son derece sert oynarken top kullanmakta o kadar başarılı değildi. Beşiktaş'ta Rafa Silva, Rashica, İmmobile, Gedson, Masuaku, Swensson oldukça etkiliydiler. Rafa atıyor, attırıyor, ara pası veriyor, topuk pası atıyor, ayağının içiyle kaleye sert gönderip, ayağının üstüyle plase yapabiliyor. Yeri geliyor rabona deniyor, yeri geliyor rüzgar gibi alıp gidiyor.
Beşiktaş Portekizli'yi aldığında Şekip Mosturoğlu bir sohbetimizde şöyle demişti; Turgay, Alex'i aldınız haberin olsun!.. Elbette bir Alex değil ama onu hatırlatıyor diyebilirim. Tıpkı Alex gibi yerine göre kendi pişirip, kendi yiyor, yerine göre ikram ediyor… Bazen da 40 metre rakip kovalayıp savunmadan top çıkarıyor. Hasan Arat'ın döneminde Beşiktaş için yaptığı tek hayırlı iş Rafa olabilir!..
İmmobile de lig biterken açıldı, atıyor, attırıyor. Dün yine hem gayretli, hem de etkiliydi. Her şeye rağmen iyi bir talip çıkarsa vermek gerek. Yani İtalyan'a güvenip yeni sezona başlamak iyi olmaz derim ben. Evet Beşiktaş bir yandan Avrupa ve bir yandan Süper Kupa demek olan lig üçüncülüğüne tüm gücüyle asılıyor.
Tekrar seçilen Serdal Adalı'yı hem kutluyor hem de döneminde az ama öz transfer yapılması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyorum. Not: Potalarda destanlar yazan Kartallar'ı yürekten kutluyorum. Eurolig favorisi Fenerbahçe'yi devirip 14'te 14 yapmak hiç kolay değildi. Dusan ve öğrencileri; muhteşemsiniz beyler!:.
MUSTAFA ÇULCU - KENDİNİ SORGULAMALI
Hakem Çağdaş Altay şunu söyleyebilirim; oynamak isteyenle istemeyeni ve yapılan taktik faulleri çözemez, önlem alamazsa büyük hakem olamazsın! Rafa Silva ve Emrecan'a gösterdiğin iki sarı kart şeklen doğru kararlar. Ancak bu oyuncular aynı anda sana neden itiraz ettiler? Bunu evvela sorgulamalısın. Oyuncu sağlığı elbette önceliğimiz.
Ali Yavuz Kol ile Felix Uduokhai kafa kafaya çarpıştığında orada süreci çok doğru yönetti nakem Çağdaş Altay lakin Alex Oxlaide- Chamberlain'i saha içinde 2-2.5 dakika tedavi ettirmesi hatalıydı. Oyunu soğutan Çağdaş Altay oldun. İlk yarının uzatma dakikalarında Rafa Silva'nın attığı golde asisti yapan Ciro İmmobile ofsayttaydı, iptal kararı doğru.
Adana Demirspor'un Arda Okan ile attığı nizami gole yardımcı hakem Emre Çelimli ofsayt bayrağı kaldırıyorsa sen bu Süper Lig'in hakemi değilsin demektir. Skandal bir bayrak VAR'dan döndü. Aimbetov 21. dakikadan itibaren Gabriel Paulista'nın profesyonelce ağzını, burnunu, dişlerini dağıttı nihayet 55. dakikada sarı kart gördü.
Aimbetov'un oyunda kalması mucize! Verdiğin faulün arkasındaysan Abdülsamet'in tepkilerine sarı kart göstereceksin. Böylesine kolay maç bile bu derece sertleşiyor, itirazlar geliyor. Dördüncü hakeme de tepkiler varsa Çağdaş Altay, bu maçtan sonra kendini sorgulamalı!
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