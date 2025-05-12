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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Spor yazarları Beşiktaş-Adana Demirspor maçını değerlendirdi

Spor yazarları Beşiktaş-Adana Demirspor maçını değerlendirdi

Son dakika Beşiktaş haberleri: Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Beşiktaş-Adana Demirspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2025 Pazartesi 09:01
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Spor yazarları Beşiktaş-Adana Demirspor maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR - HEDEF AVRUPA

Beşiktaş için gün erken Başladı. Beşiktaş JK Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlık seçimi yapıldı. Yeniden başkanlığa seçilen Sayın Serdal Adalı ve ekibini kutluyorum. Bu zorlu yarışa girme cesaretini gösteren Sayın Gürhan Aksoy ve ekibine de ayrıca teşekkür etmek gerekir. Beşiktaş için bu sezon kolay görünen maçlar zor, zor görünen maçlarsa beklenenden kolay geçti.

Spor yazarları Beşiktaş-Adana Demirspor maçını değerlendirdi

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe karşısında alınan galibiyet, hem ezeli rakibini sahasında yenmek adına hem de üçüncülük yolunda altın değerindeydi. Bu sezon üçüncü olup Avrupa'ya gitmek Beşiktaş için çok kritik. Siyah-beyazlıların bu sezonki en büyük sorunlarından biri olan sakatlıklar yakasını bırakmadı. 11. dakikada Ox sakatlandı; yerine Mustafa Hekimoğlu girdi. Bu şok atlatılmadan, 20. dakikada Uduokhai sakatlanarak yerini Emrecan Terzi'ye bıraktı. Üstüne bir de Paulista'nın dişi kırıldı!

Spor yazarları Beşiktaş-Adana Demirspor maçını değerlendirdi

Bu sezon başımıza gelen en güzel şeylerden biri olan Rafa Silva açılışı yaptı. Mustafa Hekimoğlu, son maçlarda aldığı formayı çok iyi kullandı. 44'te Mustafa Hekimoğlu'nun yaptığı asistle Rashica golünü attı. 45+8'de Arda Kurtulan devrenin skorunu belirledi. Beşiktaş, 62'de farkı tekrar ikiye çıkaran golü Ciro Immobile'nin ayağından buldu. Rafa Silva çok iyi futbolcu ve adam gibi adam. Joao Mario skoru belirledi.

Spor yazarları Beşiktaş-Adana Demirspor maçını değerlendirdi

Beşiktaş, bitime 3 hafta kala 3. lük koltuğuna 1 puan önde girdi. Artık Avrupa Ligi'ne katılmalı ve yeni sezon için kadro planlaması yapılmalı. Yazımı noktalarken cumartesi Fenerbahçe'yi yenen Erkek Basketbol takımımız ile finalde Fenerbahçe U16'yı 1-0 mağlup ederek 2024- 2025 Sezonu U16 Gelişim Liginde Şampiyon olan U16 takımımızı kutluyorum, gözlerinden öpüyorum.

Spor yazarları Beşiktaş-Adana Demirspor maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR - RAFA VE DUSAN!

Lige veda maçları oynayan Adana Demirsporlu oyuncuların, sanki ligde kalacakmış gibi oynamalarını takdir etmekle, ilk 20 dakikada üç oyuncunun sakatlanıp çıkmasına neden olacak sertlikte bir maç beklemediğimi de belirtmeliyim. Beşiktaş iştahlı oynadı. Adana Demirspor ikili mücadelelerde son derece sert oynarken top kullanmakta o kadar başarılı değildi. Beşiktaş'ta Rafa Silva, Rashica, İmmobile, Gedson, Masuaku, Swensson oldukça etkiliydiler. Rafa atıyor, attırıyor, ara pası veriyor, topuk pası atıyor, ayağının içiyle kaleye sert gönderip, ayağının üstüyle plase yapabiliyor. Yeri geliyor rabona deniyor, yeri geliyor rüzgar gibi alıp gidiyor.

Spor yazarları Beşiktaş-Adana Demirspor maçını değerlendirdi

Beşiktaş Portekizli'yi aldığında Şekip Mosturoğlu bir sohbetimizde şöyle demişti; Turgay, Alex'i aldınız haberin olsun!.. Elbette bir Alex değil ama onu hatırlatıyor diyebilirim. Tıpkı Alex gibi yerine göre kendi pişirip, kendi yiyor, yerine göre ikram ediyor… Bazen da 40 metre rakip kovalayıp savunmadan top çıkarıyor. Hasan Arat'ın döneminde Beşiktaş için yaptığı tek hayırlı iş Rafa olabilir!..

Spor yazarları Beşiktaş-Adana Demirspor maçını değerlendirdi

İmmobile de lig biterken açıldı, atıyor, attırıyor. Dün yine hem gayretli, hem de etkiliydi. Her şeye rağmen iyi bir talip çıkarsa vermek gerek. Yani İtalyan'a güvenip yeni sezona başlamak iyi olmaz derim ben. Evet Beşiktaş bir yandan Avrupa ve bir yandan Süper Kupa demek olan lig üçüncülüğüne tüm gücüyle asılıyor.

Spor yazarları Beşiktaş-Adana Demirspor maçını değerlendirdi

Tekrar seçilen Serdal Adalı'yı hem kutluyor hem de döneminde az ama öz transfer yapılması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyorum. Not: Potalarda destanlar yazan Kartallar'ı yürekten kutluyorum. Eurolig favorisi Fenerbahçe'yi devirip 14'te 14 yapmak hiç kolay değildi. Dusan ve öğrencileri; muhteşemsiniz beyler!:.

Spor yazarları Beşiktaş-Adana Demirspor maçını değerlendirdi

MUSTAFA ÇULCU - KENDİNİ SORGULAMALI

Hakem Çağdaş Altay şunu söyleyebilirim; oynamak isteyenle istemeyeni ve yapılan taktik faulleri çözemez, önlem alamazsa büyük hakem olamazsın! Rafa Silva ve Emrecan'a gösterdiğin iki sarı kart şeklen doğru kararlar. Ancak bu oyuncular aynı anda sana neden itiraz ettiler? Bunu evvela sorgulamalısın. Oyuncu sağlığı elbette önceliğimiz.

Spor yazarları Beşiktaş-Adana Demirspor maçını değerlendirdi

Ali Yavuz Kol ile Felix Uduokhai kafa kafaya çarpıştığında orada süreci çok doğru yönetti nakem Çağdaş Altay lakin Alex Oxlaide- Chamberlain'i saha içinde 2-2.5 dakika tedavi ettirmesi hatalıydı. Oyunu soğutan Çağdaş Altay oldun. İlk yarının uzatma dakikalarında Rafa Silva'nın attığı golde asisti yapan Ciro İmmobile ofsayttaydı, iptal kararı doğru.

Spor yazarları Beşiktaş-Adana Demirspor maçını değerlendirdi

Adana Demirspor'un Arda Okan ile attığı nizami gole yardımcı hakem Emre Çelimli ofsayt bayrağı kaldırıyorsa sen bu Süper Lig'in hakemi değilsin demektir. Skandal bir bayrak VAR'dan döndü. Aimbetov 21. dakikadan itibaren Gabriel Paulista'nın profesyonelce ağzını, burnunu, dişlerini dağıttı nihayet 55. dakikada sarı kart gördü.

Spor yazarları Beşiktaş-Adana Demirspor maçını değerlendirdi

Aimbetov'un oyunda kalması mucize! Verdiğin faulün arkasındaysan Abdülsamet'in tepkilerine sarı kart göstereceksin. Böylesine kolay maç bile bu derece sertleşiyor, itirazlar geliyor. Dördüncü hakeme de tepkiler varsa Çağdaş Altay, bu maçtan sonra kendini sorgulamalı!

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