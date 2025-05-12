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Haberler Beşiktaş Kalitemizi gösterdik

Kalitemizi gösterdik

Ole Gunnar Solskjaer: “İlk yarıda 3-4 gol atabilirdik. Ama golü yedik. İkinci yarıda kalitemizi gösterdik, maçı istediğimiz gösterdik ve üç puanı kazandık”

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2025 Pazartesi 06:51
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Kalitemizi gösterdik

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Adana Demirspor galibiyetinin ardından mutluydu. Ole, şunları söyledi: "Maçın zor olduğunu kabul edelim. Sakatlıklar nedeniyle oyun çok durdu. Oyun ritmini yakalayamadık. Ancak mantalitemiz iyiydi. Ofans yapmayı düşündük ve saha içinde bunu gösterdik. İlk yarı 3-4 gol atabilirdik. Ama golü yedik. İkinci yarı kalitemizi gösterdik.

KAZANIYORUZ

Maçı istediğimizi gösterdik. Pozitif şekilde oynadık ve çok önemli olan üç puanı aldık. Avrupa'da olmak çok önemli. Tek odak noktamız üçüncü olmak. Takımımızda olmayan hedef oyuncular var. Özellikle kötü sonuçlar sonrasında oyuncuların tutumu çok iyiydi. Son maçları kazanıyoruz. Kalan üç maçı da kazanıp, ligi en iyi şekilde bitirip hedefimize ulaşmak istiyoruz."

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