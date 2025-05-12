Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Adana Demirspor galibiyetinin ardından mutluydu. Ole, şunları söyledi: "Maçın zor olduğunu kabul edelim. Sakatlıklar nedeniyle oyun çok durdu. Oyun ritmini yakalayamadık. Ancak mantalitemiz iyiydi. Ofans yapmayı düşündük ve saha içinde bunu gösterdik. İlk yarı 3-4 gol atabilirdik. Ama golü yedik. İkinci yarı kalitemizi gösterdik.

KAZANIYORUZ

Maçı istediğimizi gösterdik. Pozitif şekilde oynadık ve çok önemli olan üç puanı aldık. Avrupa'da olmak çok önemli. Tek odak noktamız üçüncü olmak. Takımımızda olmayan hedef oyuncular var. Özellikle kötü sonuçlar sonrasında oyuncuların tutumu çok iyiydi. Son maçları kazanıyoruz. Kalan üç maçı da kazanıp, ligi en iyi şekilde bitirip hedefimize ulaşmak istiyoruz."