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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta başkan adayları Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy'un listeleri açıklandı

Beşiktaş'ta başkan adayları Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy'un listeleri açıklandı

Beşiktaş Kulübünde 11 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek seçimli olağan genel kurulda başkan adayı olan Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy'un yönetim kurulu listeleri belli oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2025 Salı 19:42
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Beşiktaş'ta başkan adayları Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy'un listeleri açıklandı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş Divan Kurulu İkinci Başkanı Fethi Hinginar, yönetim kurulu listelerini teslim aldı.

Mevcut başkan Serdal Adalı ve başkan adayı Gürkan Aksoy'un listeleri şu şekilde:

Serdal Adalı'nın listesi:

Asil üyeler: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Kaan Kasacı, Uğur Fora, Orhan Özalp, Toygun Batallı, Çağatay Abraş, Özkan Arseven, Merve Öztopaloğlu, Mehmet Sarımermer

Yedek üyeler: Aykan Aydın, Aykut Torunoğulları, Turgut Koç, Esra Sayın, İbrahim Şafak Sağlam

Gürkan Aksoy'un listesi:

Asil üyeler: Levent Önkol, Işık Dumrul, Tolga Bal, İsmail Tatlılık, Feridun Özgiden, Ali Kızıltaş, Cem Şendur, Safiye Taylan, Bülent Erunsal, Çetin Yıldırım

Yedek üyeler: Eralp Elmasdiken, Çağıl Geylan, Nihan Tüfekçioğlu, Nurettin Yılgın, Selçuk Akman.

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