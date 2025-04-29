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Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ | Benfica'nın Gedson Fernandes planı ortaya çıktı!

BEŞİKTAŞ HABERİ | Benfica'nın Gedson Fernandes planı ortaya çıktı!

Benfica, Beşiktaş’ın Gedson Fernandes'in bonservisinin yüzde 50’sini almak için yaptığı teklifi reddetti. Bu gelişme siyah beyazlı yönetimi köşeye sıkıştırırken Portekiz kulübünün daha fazla para kazanmak için Rus ve Suudi kulüplerden gelecek teklifleri beklediği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş spor haberleri (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025 Salı 06:50
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BEŞİKTAŞ HABERİ | Benfica'nın Gedson Fernandes planı ortaya çıktı!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Gedson Fernandes konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Siyah-Beyazlılar'ın Portekizli orta saha oyuncusunun bonservisinin yüzde 50'sini elinde bulunduran Benfica'ya bonservisin tamamını almak için teklifte bulunduğu ancak Portekiz ekibinin bu teklifi kabul etmediği öğrenildi. Benfica'nın adı Suudi ve Rus kulüpleri ile anılan yıldız oyuncuya gelecek tekliflere beklediği ifade ediliyor. Karatl'ın daha önce de Gedson için Benfica ile yaptığı girişimler sonuçsuz kalmıştı. Yapılan anlaşma gereği Beşiktaş Gedson'dan kazanacağı bonservis bedelinin yarısını Benfica'ya ödemek zorunda. İlerleyen günlerde bir girişimin daha olup olmayacağı merak konusu. Bu sezon Siyah-Beyazlı formayla 45 maça çıkan 26 yaşındaki orta saha 10 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Gedson'un kontratı 2027 yılında sona erecek.

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