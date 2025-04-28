Pozitif Kartal

BEŞIKTAŞ Teknik Direktoru Ole Gunnar Solskjaer Hatay macı sonrası takımını tek tek overken, bu galibiyetin ezeli rakibi Fenerbahce ile oynayacağı karşılaşmaya da buyuk hareket getireceğini ifade etti. Norvecli teknik adam derbi icin taktiksel olarak kolları erken sıvadı ve hafta icinde antrenmanda futbolcularıyla birlikte macın provasını yapacak. Avrupa icin son kritik viraja girildiğini vurgulayan Solskjaer, kalan karşılaşmalarda elde ettiği avantajı kaybetmek istemedikleri soyledi.

CİRO-MUSTAFA-RAFA

HATAY macında 3 gole imza atan Ciro İmmobile'ye ayrı bir parantez acan Beşiktaş Teknik Direktoru Solskjaer, tecrubeli futbolculara her takımın her zaman ihtiyacı olduğunu ve bunun en guzel orneğini de İmmobile'nin gosterdiğini belirtti. Kaptırdığı topları yeniden kazanması bilen Mustafa'nın ise yavaş yavaş yeterli kıvama geldiğine değinen Norvecli calıştırıcı, Rafa Silva'nın takımı saha icinde ateşleyen tarzının kendisini oldukca mutlu ettiğini soyledi.

HEDEF FENERBAHCE

Şampıyonluk yarışının uzağında kalan, Avrupa'dan elenen siyah-beyazlı camiayı dev maclarda ve derbilerde aldığı sonuclarla ayakta tutan Norvecli teknik adamın sadece Goztepe karşısında şansı gulmedi. Kupada elenen Kara Kartal, yonunu Kadıkoy'e cevirdi. Trabzonspor'u ve Galatasaray'ı ekarte etmenin haklı onurunu yaşayan Teknik Direktor Solskjaer hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahce'yi de bu istatistik tablosuna ekleyip sezonu mutlu kapatmak istiyor. Ayrıca Avrupa hedefi icin de buyuk bir mucadele veren Beşiktaş'ın sahadan sevinerek ayrılması icin gelen haberlere gore Norvecli calıştırıcının Sarı Kanaryalar'a bir surpriz taktik hazırladığı soyleniyor.