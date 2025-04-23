Solskjaer neşteri vurdu! Beşiktaş'ta 11 isimle yollar ayrılıyor

Bu sezon aldığı istikrarsız sonuçlar nedeniyle Avrupa ve Türkiye Kupası'na erken veda eden haftalar önce yarıştan koptuğu Süper Lig'de 3.'lük kovalayan Beşiktaş yeni sezonun planlaması için düğmeye bastı.

Siyah-beyazlılarda başkan Serdal Adalı geçen hafta canlı yayında yaptığı açıklamada futbolda 1.5 yıla ihtiyaçları olduğunu belirterek "Şu an takımdaki oyuncuların sözleşmeleri 2027'ye kadar sürüyor. 2028'e kadar sarkanlar bile var. Topladığınızda az para değil. Planlı gitmemiz lazım. 50 milyon Euro verip, oyuncuları göndermem! Makul şekilde gidecek oyuncular da var" diyerek vedalaşılacak oyuncular için harekete geçeceklerini ifade etmişti.

Hürriyet'in haberine göre, Adalı ve ekibi geçmiş yönetimlerin uzun vadeli sözleşme imzalayarak kadroya dahil ettiği bazı performansı düşük oyuncular ile yolları ayırmakta kararlı. Siyah beyazlıların öncelikli olarak belirlediği listede 11 futbolcu bulunuyor. Bu isimlerin başında 11 milyon Euro bonservisle transfer edilen ve sezon başında Monaco'ya kiralanan Al Musrati var.

Monaco opsiyonu kullanmazsa Libyalı futbolcu Beşiktaş'a geri dönecek. Ancak yönetimin de Ole Gunnar Solskjaer'in de Al Musrati ile devam etmeye niyeti yok. Yine 6 milyon Euro'luk maaşı, 2 milyon Euro'luk imza parası ve 2.5 milyon Euro'yu bulan vergisiyle yıllık maliyeti 10.5 milyon Euro olan Ciro Immobile de listenin ilk sırasında yer alıyor.

Zorunlu satınla alma koşuluyla kiralanan Felix Uduokhai ile Joao Mario da 2025-26 planlarında yer almıyor. Ancak 2 isim ve kulüpleriyle zorlu bir pazarlık yönetimi bekliyor. Sezon başında düşünülmeyen ve 1 yılı daha bulunan Alex Oxlade-Chamberlain, 30 Haziran 2027'ye kadar kontratı bulunan Gabriel Paulista ve Zaynutdinov gönderilecek oyuncular arasında. 7 yabancı futbolcunun yanı sıra 4 de yerli oyuncu bulunuyor. Bu sezon performansından çok art arda gördüğü kırmızı kartlarla gündeme gelen Tayyip Talha Sanuç ile birlikte Salih Uçan. Onur Bulut ve Can Keleş ile de vedalaşılacak. Yönetim bu isimlerle Fenerbahçe ile oynanacak derbinin ardından görüşmelere başlayacak.