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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Beşiktaş, eski Trabzonsporlu Mehmet Can Aydın için harekete geçti!

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş, eski Trabzonsporlu Mehmet Can Aydın için harekete geçti!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, tanıdık bir ismi yeniden Süper Lig'e kazandırmak için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, şu anda Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Schalke 04’te forma giyen ve daha önce Trabzonspor’da da görev yapan Mehmet Can Aydın’ı kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2025 Pazartesi 15:05
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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş, eski Trabzonsporlu Mehmet Can Aydın için harekete geçti!

Eski Trabzonsporlu Mehmet Can Aydın, Süper Lig'e dönebilir. Sezon sonunda Schalke 04 ile sözleşmesi sona erecek 23 yaşındaki futbolcunun talipleri artıyor.

BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR TAKİPTE

Ntvspor'un haberine göre, Beşiktaş ile Başakşehir'in yanı sıra Werder Bremen ve Hamburg Mehmet Can ile ilgileniyor.

Birçok Championship ekibi de oyuncuyu bonservissiz olarak kadrosuna katmak için bekliyor.

GERİDE BIRAKTIĞIMIZ SEZON TRABZONSPOR'DAYDI

Schalke 04 altyapısında yetişen Mehmet Can Aydın, daha önce Trabzonspor'da kiralık olarak 23 maçta forma giymişti.

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