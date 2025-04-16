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Haberler Beşiktaş Partey sürprizi

Partey sürprizi

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmeye hazırlanan siyahbeyazlılar, bonservis bedeli ödemeyeceği oyunculara ağırlık vermiş durumda.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
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Partey sürprizi

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmeye hazırlanan siyahbeyazlılar, bonservis bedeli ödemeyeceği oyunculara ağırlık vermiş durumda. Orta alanda Gedson'un yanını kaliteli bir isimle doldurmak isteyen siyah-beyazlılar, sezon sonunda İngiliz ekibi Arsenal'den ayrılacak olan Thomas Partey ile ilgileniyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncu ile kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar bu transferde yalnız değil. İspanya'dan da talipleri bulunan 31 yaşındaki futbolcu için girişimde bulunacak olan yönetim, yüksek bir maaş önerecek.

Beşiktaş, sezon sonunda Arsenal ile olan sözleşmesi sona erecek Thomas Partey ile ilgileniyor. Kartal'ın transferde İspanya'dan rakipleri var.

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