TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Weghorst bombası!

Son 4 yıldır şampiyonluğun uzağında kalan Beşiktaş, gelecek sezonun planlamasına başladı. Kısa bir dönem kiralık olarak Kartal'da oynayan Weghorst, Manchester United'ın ilgisi sonrasında İstanbul'dan ayrılmıştı. Şu anda Hollanda devi Ajax'ta forma giyen 32 yaşındaki tecrübeli forvetin tekrar siyah-beyazlı formayı giymek istediği öğrenildi. Weghorst'un menajeri Serdal Adalı yönetimine ulaştı. Mukavelesi 30 Haziran 2026'ta sona erecek 1.97 boyundaki futbolcu için çalışmalar başladı.

TARAFTARI ÇOK ÖZLEDİM

Hollandalı yıldızın, Beşiktaşlı idarecilere haber göndererek geri dönmek istediğini söyledi. Weghorst, "Beşiktaş'taki günlerimi ve taraftarı çok özledim. Kulüpler anlaşırsa seve seve oynarım" dediği öğrenildi. Ajax'ın bonservis konusunda çok sorun çıkarması beklenmiyor. Önümüzdeki sezonun ardından boşa çıkacak Weghorst için siyah-beyazlı kurmaylar adım atarak uygun bir maliyetle işi bitirmek istiyor. Bu sezon 26 karşılaşmada forma giyen 32 yaşındaki forvet, 9 gol, 2 asist kaydetti.

13 GOLE KATKI YAPTI

Hollandalı yıldız, Beşiktaş'ta forma giydiği 6 aylık dönemde on sekiz karşılaşmada görev aldı. 9 kez gol sevinci yaşayan 32 yaşındaki santrfor, dört defa asist yaptı.