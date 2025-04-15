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Haberler Beşiktaş Kartal Yuvası’nda yeni dönem

Kartal Yuvası’nda yeni dönem

Beşıktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, "Yeni bir dönem başlıyor. Öncelikle bundan sonraki yol haritamızda disiplin çok önemli. Beşiktaş'ın tedarikçilere hiç borcu yok. Satışlarda sportif başarının önemini biliyoruz. Önümüzdeki dönem hep beraber heyecanlanacağımız bir hikâyeye geleceğiz. Kartal Yuvası önemli bir gelir kalemi ve inandığımız bir yol. Yeni dönemde mağaza açmaya devam edeceğiz. Beşiktaş'a emek veren ve bu camiadan ekmek yiyen ve aynı zamanda bunu hak eden insanlarla çalışacağız" diye konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2025 Salı 06:50
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Kartal Yuvası’nda yeni dönem

Beşıktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, "Yeni bir dönem başlıyor. Öncelikle bundan sonraki yol haritamızda disiplin çok önemli. Beşiktaş'ın tedarikçilere hiç borcu yok. Satışlarda sportif başarının önemini biliyoruz. Önümüzdeki dönem hep beraber heyecanlanacağımız bir hikâyeye geleceğiz. Kartal Yuvası önemli bir gelir kalemi ve inandığımız bir yol. Yeni dönemde mağaza açmaya devam edeceğiz. Beşiktaş'a emek veren ve bu camiadan ekmek yiyen ve aynı zamanda bunu hak eden insanlarla çalışacağız" diye konuştu.

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