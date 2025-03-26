Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş - Galatasaray derbisini Yasin Kol'un yöneteceği ifade edildi.
İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ:
Beşiktaş-Galatasaray: Yasin Kol
Kayserispor-Hatayspor: Batuhan Kolak
Antalyaspor-Alanyaspor: Burak Pakkan
Konyaspor-Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır
Bodrum FK-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
Sivasspor-Adana Demirspor: Ozan Ergün
Samsunspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük
Trabzonspor-Göztepe: Ali Şansalan
Eyüpspor-Başakşehir: Arda Kardeşler
Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile belirlendi. pic.twitter.com/cX5ODI30r2— Merkez Hakem Kurulu (@MHK_Resmi) March 26, 2025