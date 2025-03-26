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Haberler Beşiktaş Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı!

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinde hakem Yasin Kol'un düdük çalacağı açıklandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş ve Galatasaray haberleri (BJK GS spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2025 Çarşamba 16:33 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2025 Çarşamba 16:45
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Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş - Galatasaray derbisini Yasin Kol'un yöneteceği ifade edildi.

İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ:

Beşiktaş-Galatasaray: Yasin Kol

Kayserispor-Hatayspor: Batuhan Kolak

Antalyaspor-Alanyaspor: Burak Pakkan

Konyaspor-Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır

Bodrum FK-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

Sivasspor-Adana Demirspor: Ozan Ergün

Samsunspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük

Trabzonspor-Göztepe: Ali Şansalan

Eyüpspor-Başakşehir: Arda Kardeşler

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