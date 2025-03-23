Beşiktaş-İstanbulspor maçı ne zaman? | Beşiktaş-İstanbulspor hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş İstanbulspor ile hazırlık maçında karşılaşacak. Her iki takım da seyircisi önünde galibiyeti hedefliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor ve arama motorlarında sorgulanıyor. Peki Beşiktaş-İstanbulspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-İstanbulspor hazırlık maçı 23 Mart Pazar günü saat 13.00'da oynanacak. Karşılaşma Beşiktaş YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

Maç, İstanbul'da BJK Nevzat Demir Tesisleri Stadyumu'nda oynanacak.