Beşiktaş Ciro Immobile için çıkış planını belirledi!
Son dakika Beşiktaş haberi | Beşiktaş'ta Ciro Immobile'nin geleceğiyle ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı yönetim, bu sezon beklenen performansı sergileyemeyen İtalyan golcü için yeni sezonda farklı bir yol haritası belirlemeye hazırlanıyor. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberleri)
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Yıllık 6 milyon Euro garanti ücret alan golcüye, Avrupa'dan aynı şartlarda bir teklif gelmesi zor görünüyor.
Ancak Arap Yarımadası'ndan, özellikle Suudi Arabistan ve Katar kulüplerinden Immobile'ye ilgi olduğu belirtiliyor.
Beşiktaş yönetimi, yüksek maliyetli oyuncusunu bedelsiz göndermeye sıcak bakmıyor.
Geçmişte Aboubakar'ın Hatayspor'a giderken tüm alacaklarını alması gibi bir durumu tekrar yaşamak istemeyen kulüp, Immobile'nin ayrılığı konusunda daha planlı bir süreç yönetmeyi hedefliyor.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 33 maça çıkan Immobile, 15 gol ve 3 asistlik katkı verdi.
Son lig golünü ise 58 günlük bir aranın ardından Gaziantep FK karşısında penaltıdan kaydetti.
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