Beşiktaş Ciro Immobile için çıkış planını belirledi!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Beşiktaş'ta, Ciro Immobile'nin geleceğiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Sezon başında Lazio'dan 2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen deneyimli golcünün performansı beklentilerin altında kalınca, yönetim yeni sezonda farklı bir rota çizmeye hazırlanıyor.