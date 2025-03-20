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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Ciro Immobile için çıkış planını belirledi!

Beşiktaş Ciro Immobile için çıkış planını belirledi!

Son dakika Beşiktaş haberi | Beşiktaş'ta Ciro Immobile'nin geleceğiyle ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı yönetim, bu sezon beklenen performansı sergileyemeyen İtalyan golcü için yeni sezonda farklı bir yol haritası belirlemeye hazırlanıyor. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2025 Perşembe 09:38
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Beşiktaş Ciro Immobile için çıkış planını belirledi!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Beşiktaş'ta, Ciro Immobile'nin geleceğiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Beşiktaş Ciro Immobile için çıkış planını belirledi!

Sezon başında Lazio'dan 2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen deneyimli golcünün performansı beklentilerin altında kalınca, yönetim yeni sezonda farklı bir rota çizmeye hazırlanıyor.

Beşiktaş Ciro Immobile için çıkış planını belirledi!

Sabah gazetesinde yer alan habere göre 35 yaşındaki İtalyan forvetin Beşiktaş ile bir yıl daha sözleşmesi devam etse de, siyah-beyazlılar Immobile'yi elden çıkarmanın yollarını arıyor.

Beşiktaş Ciro Immobile için çıkış planını belirledi!

Yıllık 6 milyon Euro garanti ücret alan golcüye, Avrupa'dan aynı şartlarda bir teklif gelmesi zor görünüyor.

Beşiktaş Ciro Immobile için çıkış planını belirledi!

Ancak Arap Yarımadası'ndan, özellikle Suudi Arabistan ve Katar kulüplerinden Immobile'ye ilgi olduğu belirtiliyor.

Beşiktaş Ciro Immobile için çıkış planını belirledi!

Beşiktaş yönetimi, yüksek maliyetli oyuncusunu bedelsiz göndermeye sıcak bakmıyor.

Beşiktaş Ciro Immobile için çıkış planını belirledi!

Geçmişte Aboubakar'ın Hatayspor'a giderken tüm alacaklarını alması gibi bir durumu tekrar yaşamak istemeyen kulüp, Immobile'nin ayrılığı konusunda daha planlı bir süreç yönetmeyi hedefliyor.

Beşiktaş Ciro Immobile için çıkış planını belirledi!

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 33 maça çıkan Immobile, 15 gol ve 3 asistlik katkı verdi.

Beşiktaş Ciro Immobile için çıkış planını belirledi!

Son lig golünü ise 58 günlük bir aranın ardından Gaziantep FK karşısında penaltıdan kaydetti.

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