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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer'den sakatlık açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer'den sakatlık açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, evinde Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Siyah beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer mücadele öncesi yıldız ismin sakatlığını duyurdu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2025 Pazartesi 20:15 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2025 Pazartesi 20:18
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Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer'den sakatlık açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer Gaziantep FK maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Norveçli çalıştırıcı yıldız ismin sakatlığını duyurdu.

İŞTE SOLSKJAER'İN SÖZLERİ

Ole Gunnar Solskjaer: "Her maçın hikayesi ayrıdır. Bu maça iyi hazırlandık. İyi bir hafta geçirdik. Karşılığını görmek istiyoruz. Maça enerjiyle başlamamız lazım. Svensson dün idmanda sakatlandı. Tayyip Talha bugün Svensson'un rolünde oynayacak. Tayyip Talha bugün orta sahaya da çıkabilir. Biraz da rakibe göre bu durum şekillenecek." dedi.

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