Beşiktaş-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)

Beşiktaş-Gaziantep FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta kapanış maçında Beşiktaş ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Ole Gunnar Solskjær göreve geldikten sonra ligde yoluna kayıpsız bir şekilde devam eden siyah-beyazlılar, son 4 maçını kazanarak önemli bir çıkış yakaladı. Güçlü rakibi karşısında da bu performansını sürdürmeyi amaçlayan Kara Kartal, ligde oynadığı 24 maç sonunda 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 44 puanla 4. sırada yer alıyor. Zorlu İstanbul deplasmanında puan ya da puanlar almayı hedefleyen Gaziantep FK ise 32 puanla 11. sırada bulunuyor. Selçuk İnan yönetiminde etkili bir oyun ortaya koyan deplasman takımı, geçtiğimiz hafta Eyüpspor'u mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etmişti. Kritik maç öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamlarken, mücadelede hangi isimlerin ilk 11'de yer alacağı merak ediliyor. Peki, Beşiktaş-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Beşiktaş-Gaziantep FK maçı 10 Mart Pazartesi günü saat 20.30'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Gaziantep FK maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rafa Silva, Rashica, Joao Mario, Immobile

Gaziantep FK: Burak Bozan, Bruno Viana, Arda Kızıldağ, Husic, Ndiaye, Maxim, Daubin, Sorescu, Lungoyi, Okereke, Halil Dervişoğlu

BEŞİKTAŞ'TA HEDEF 5'TE 5

Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek Beşiktaş, güçlü rakibini yenmesi durumunda bu sezon ilk defa 5'te 5 yapacak. Sivasspor, Trabzonspor, Eyüpspor ve Kayserispor galibiyetlerinin ardından bir yenisini daha eklemek isteyen Ole Gunnar Solskjær'in öğrencileri, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Etkili bir performansla puanını 47'e çıkartmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, ilk 4 içerisindeki yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor.

IMMOBILE 6 MAÇTIR SUSKUN

Beşiktaş'ın hücum yollarında en güvendiği isimlerin başında gelen Ciro Immobile, ligde oynadığı son 6 maçta fileleri havalandıramadı. En son Bodrum FK karşısında golünü atan deneyimli futbolcu, sakatlıklar sonrası bir türlü istenilen performansı gösteremiyor. Ligde 21 maçta süre alan 35 yaşındaki Immobile, bu maçlarda 10 gol atma başarısı gösterdi. 3 golde de asisti yapan isim olan İtalyan yıldızın Gaziantep FK maçında nasıl performans göstereceği merak ediliyor.

OLE GUNNAR SOLSKJAER HENÜZ KAYBETMEDİ

Serdal Adalı'nın göreve gelmesinin ardından teknik direktör olarak Beşiktaş'ın başına getirilen Ole Gunnar Solskjaer, kısa sürede gösterdiği performansla taraftardan tam not aldı. Ligde oynanılan son 4 maçın tamamını kazanan siyah-beyazlılarda, dokunuşlarıyla dikkat çeken Norveçli çalıştırıcı, ligde henüz mağlubiyet almadı. Beşiktaş ile 5 lig maçına çıkan Ole Gunnar Solskjaer, 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak takımının ilk 4'e yükselmesinde önemli bir rol oynadı.

RAFA SILVA İSTATİSTİKLERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Ole Gunnar Solskjaer'in göreve gelmesinin ardından performansında dikkat çeken bir artış göstere Rafa Silva, ligde oynadığı son 4 maçta 3 gol ve 2 asist yaptı. Siyah-beyazlı formayla 23 lig maçına çıkan yıldız futbolcu, 7 defa fileleri havalandırırken, 3 kez de gol pası verdi. Hücum yollarında önemli bir rol üstlenen 31 yaşındaki Portekizli futbolcu, şimdiden taraftarın gönlünde taht kurmayı başardı.

İKİ TAKIM ARASINDA 17. RANDEVU

Süper Lig'in 27. haftasında karşı karşıya gelecek Beşiktaş ile Gaziantep FK 17. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanan karşılaşmalardan 9'unu siyah-beyazlılar kazanırken, 4 mücadeleyi de kırmızı-siyahlılar üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş-Gaziantep FK maçının hakemi Zorbay Küçük oldu. Küçük'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Bahtiyar Birinci yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ozan Ergün üstlenecek.