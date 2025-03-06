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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ-Beşiktaş Manchester United'ın genç yıldızı Toby Collyer'i kiralamak istiyor!

TRANSFER HABERİ-Beşiktaş Manchester United'ın genç yıldızı Toby Collyer'i kiralamak istiyor!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Beşiktaş, gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırırken sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah-beyazlılar, Manchester United'ın 21 yaşındaki ön liberosu Toby Collyer'i kiralamayı planlıyor. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ-Beşiktaş Manchester United'ın genç yıldızı Toby Collyer'i kiralamak istiyor!

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktawş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah-beyazlıların, Manchester United'ın 21 yaşındaki ön liberosu Toby Collyer'i kiralamak istediği öğrenildi. Beşiktaşlı yöneticiler, 1.80 boyundaki İngiliz oyuncunun durumu hakkında bilgi aldığı Teknik Direktör Ole Gunner Solskjaer'in raporu doğrultusunda bu oyuncunun kulübüyle görüşmelere başlayacağı bildirildi. Toby, ön libero haricinde merkez orta saha ve stoper bölgesinde de görev yapabiliyor.

DEVREYE SOLSKJAER GİRECEK

Bu sezon ilk kez A takıma çıkarak Rangers ve Fulham'a karşı M. United forması giyen Collyer için İngiliz ekibinin umudu çok büyük. Kırmızı Şeytanlar, genç oyuncularındaki potansiyeli ortaya çıkarmak ve yeteneklerini geliştirmesi için kiralamayı düşünüyor. Oyuncunun da Eski teknik direktörleri Solskjaer'in Beşiktaş'ta olması sebebiyle gelecek teklife sıcak yaklaşması bekleniyor. İngiliz basını, Collyer için sürekli oynaması için Solskjaer'li Beşiktaş iyi bir fırsat olabileceğini yazdı.

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