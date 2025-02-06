Beşiktaş'tan TFF'ye maç saati tepkisi!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Net Global Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın başlangıç saatine ilişkin olarak Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çağrıda bulundu. Siyah-beyazlı kulüp, rakibinin son 8 iç saha maçının büyük bir kısmının gündüz saatlerinde oynandığını belirterek, kendi maçlarının 19.00'da başlamasına tepki gösterdi.

Beşiktaş kulübü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Net Global Sivasspor maçımızın saat değişikliği ile ilgili talebimize cevap vermeyi düşünüyor musunuz?" ifadelerine yer vererek TFF'ye seslendi.

"RAKİBİMİZİN MAÇLARI GÜNDÜZ OYNANIYOR"

Beşiktaş'ın paylaşımında, Net Global Sivasspor'un son 8 iç saha maçının saatleri de sıralandı. Listede, çoğu maçın 13.30 veya 16.00'da oynandığı dikkat çekerken, siyah-beyazlıların oynayacağı karşılaşmanın 19.00'a alınması eleştirildi.

SİVASSPOR'UN SON 8 MAÇININ SAATLERİ:

20 Ekim 13.30: Net Global Sivasspor - Atakaş Hatayspor

2 Kasım 13.30: Net Global Sivasspor - Çaykur Rizespor

24 Kasım 13.30: Net Global Sivasspor - Kasımpaşa

8 Aralık 16.00: Net Global Sivasspor - Galatasaray

21 Aralık 16.00: Net Global Sivasspor - Reeder Samsunspor

7 Ocak 19.00: Net Global Sivasspor - Beşiktaş

12 Ocak 13.30: Net Global Sivasspor - Corendon Alanyaspor

25 Ocak 13.30: Net Global Sivasspor - Bellona Kayserispor

Bu tabloya dikkat çeken Beşiktaş, kendi maçlarının neden gece saatine alındığı konusunda yetkililerden açıklama beklediklerini belirtti.

İşte Beşiktaş'ın paylaşımı...