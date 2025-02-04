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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Casemiro harekatı! Listenin en üst sırasında

Beşiktaş'ta Casemiro harekatı! Listenin en üst sırasında

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta listenin en üst sıralarında, Manchester United'ın ünlü Brezilyalı yıldızı Casemiro bulunuyor. Casemiro'nun, teknik direktör Solskjaer'in takımına katılmaya sıcak baktığı ifade edildi. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 06:50
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Beşiktaş'ta Casemiro harekatı! Listenin en üst sırasında

Beşiktaş, ara transfer döneminde sol bek, sol kanat ve golcü takviyesi yaparak kadroyu güçlendirmeyi hedefliyor. Kartal'ın hedefinde birçok isim yer alıyor. Listenin başında Manchester United'ın dünyaca ünlü Brezilyalı yıldızı Casemiro var. Beşiktaş, 32 yaşındaki Brezilyalı ön libero Casemiro'yu takıma kazandırmak için girişimlerini hızlandırdı. Bu transfer, Beşiktaş'ın orta sahasına liderlik katabilecek önemli bir hamle olarak görülüyor. Casemiro'nun da Solskjaer'li Kartal'a sıcak baktığı söyleniyor.

MUSRATİ'NİN YERİNE GELECEK

Casemiro'nun kariyerine yeni bir başlangıç yapmak istediği belirtilirken, Beşiktaş'ın deneyimli oyuncuyu kadrosuna katmak için ciddi bir plan üzerinde çalıştığı ifade ediliyor. Teknik direktör Solskjaer'in isteği doğrultusunda harekete geçen Beşiktaş yönetimi, Brezilyalı yıldız ile prensipte anlaşmaya vardı. Libyalı futbolcu Al Musrati Monaco'ya kiralandı. Solskjaer geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'a Casemiro'nun transfer edilmesi yönünde yönetime rapor verdiği öne sürüldü.

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