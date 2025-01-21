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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Victor Lindelöf ve Christian Eriksen hamlesi!

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Victor Lindelöf ve Christian Eriksen hamlesi!

Beşiktaş'ın başına geçen Ole Gunnar Solskjaer ayağının tozuyla transfer çalışmalarına başladı. Norveçli teknik adamın Manchester United'ın formasını terleten Lindelöf ve Eriksen'i takımına istediği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2025 Salı 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Victor Lindelöf ve Christian Eriksen hamlesi!

Yeni başkan ve yeni teknik direktör ile temiz bir sayfa açan Beşiktaş, bu sezonun açtığı yaraları sarmak için çalışmalarına başladı. Transfer döneminde yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmeyi ve gelecek sezona şampiyonluğun en büyük favorisi olarak başlamayı hedefleyen Serdal Adalı ve kurmayları kolları sıvadı. Beşiktaş'ın başına geçen Ole Gunnar Solskjaer eski kulübü Manchester United'dan 2 futbolcuyu istediği iddia edildi. Bu isimler; Victor Lindelöf, Antony ve Christian Eriksen.

Mirror'un haberine göre, 51 yaşındaki Norveçli çalıştırıcı, Manchester United'dan iki ismi takımda görmek istiyor. Lindelöf'ün bu sezon sadece 5 Premier Lig maçına çıktığı hatırlatılırken, oyuncunun sezon sonunda Manchester United ile sözleşmesinin sona ereceği hatırlatıldı. Ayrıca sezon sonu kontratı bitecek olan bir diğer oyuncunun Eriksen'in Kırmızı Şeytanlar'da forma şansını düşürdüğü kaydedildi. İngiliz ekibi her iki futbolcuyu da göndermeye sıcak bakıyor.

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