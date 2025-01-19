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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan dikkat çeken Ola Gunnar Solskjaer sözleri!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan dikkat çeken Ola Gunnar Solskjaer sözleri!

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Ola Gunnar Solskjaer için imza töreni düzenlendi. Bu imza töreninde ilk olarak Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı söz aldı. İşte Adalı'nın açıklamaları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 14:18 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 15:22
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan dikkat çeken Ola Gunnar Solskjaer sözleri!

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Ola Gunnar Solskjaer için imza töreni düzenlendi. Bu imza töreninde ilk olarak Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı söz aldı.

İŞTE SERDAL ADALI'NIN AÇIKLAMALARI:

Beşiktaş taraftarı mutsuz geçen 2-3 yıldan sonra sabır ve süre kelimelerini duymak istemiyor. Ama bazı aşamaları geçirmemiz gerekiyor. Adım adım yükseleceğiz. Bu süreç, Beşiktaş'ın büyüklüğünden bir şey götürmez.

Yapılanma için süre istedik. Bu duruma uygun bir teknik adam için görüşmeler yaptık, Ole Gunnar Solskjaer'de karar kıldık. Büyük takım oyunu ve baskını yaşadığı için hocamızla anlaştık. Hocamızla birçok konuda anlaştık. MANU'dan ayrıldıktan sonra 'Heyecan duyacağım proje ile döneceğim' demişti. Bu proje iki tarafı da heyecanlandırmaktadır.

Bu 1,5 senede hedef küçültmeyeceğiz. Önümüzdeki sene için kazanan takım oluşturacağız. Kendisine çok önemli isimler yardımcılık yapacak. Hedeflerimiz tam tamına uyuyor. Hocamız takımın durumu ve yapılması gerekenler konusunda bilgi sahibi. Mevcut takımı ne ben, ne de hocamız kurdu. Buna rağmen takımı en kısa sürede ayağa kaldıracağız. Nasıl takım istediğimizi anlattık. Hücum futbolu oynayan Beşiktaş'ı, taraftarın nasıl bağrına bastığını anlattık. Beşiktaş'ta belirsizlik dönemi bitti. Bu durumun oyuncularımızda da olumlu etki yapacak, onların da kendini toparlayacağını düşünüyoruz.

Herkesi umutlarını tazelemeye ve bu birlikteliğe davet ediyorum. Saha içi ve dışında, takımımız son ana kadar desteklemelerini istiyorum. Oyuncularımız hata da yapacak ama bizim en büyük gücümüz taraftar. Her durumda takıma destek olalım. Hocamız ve teknik ekibe hayırlı olmasını diliyorum.

SERDAL ADALI, SOLSKJAER'İN MAAŞINI AÇIKLADI!

Serdal Adalı, Norveçli hocanın maaşı ile ilgili "Yarım sezon için 1.2 milyon euro, gelecek sene ise 2.4 milyon euro maaş ödeyeceğiz." sözlerine yer verdi.

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