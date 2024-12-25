Silva boş geçmedi

Sezon başında Beşiktaş'a katılan ve performansıyla taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini kazanan Rafa Silva, istikrarlı görüntüsüyle de dikkat çekiyor. Yıldız futbolcu takımının oynadığı 25 resmi mücadelede de sahaya ilk 11'de çıkmayı başardı. Ligdeki 16 maçın tamamında forma giyen Rafa, bin 418 dakika süre aldı. Yıldız futbolcusuyu, 15 müsabakada bin 350 dakika ile kaptan Mert Günok takip etti. Gedson Fernandes 15 karşılaşmada bin 319, Jonas Svensson da 14 maçta bin 244 dakika sahada kaldı. Silva 25 mücadelede 7 gol atarken 4 asistle öne çıktı.