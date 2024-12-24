Beşiktaş'tan transferde Angelo Gabriel bombası!

Beşiktaş'ta başkanlık yarışı heyecanı hızla sürüyor. Taraftarlar adayların takıma yapacağı katkıları merakla bekliyor. Siyah-beyazlıların kadrosunu güçlendirme hedefiyle özellikle kanat oyuncusu arayışında olduğu bilinen bir gerçek. Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı bir yandan seçim rekabeti yaşarken, diğer yandan da Beşiktaş'ı güçlendirmek için transfer çalışmaları yapıyor.

İki başkan adayının scout ekipleri, Al Nassr'ın Brezilyalı futbolcusu Angelo Gabriel'i mercek altına aldı. Hücum hattındaki alternatiflerini çoğaltmak isteyen Beşiktaş, güncel piyasa değeri 10 Milyon euro olan Al Nassr'nin 20 yaşındaki yıldız adayı Angelo konusunda aşama kaydetti. Oyuncu tarafı ile anlaşan Kara Kartal, Al Nassr ile müzakerelerini sürdürüyor. Görüşmeler devam ederken, hafta sonu yapılacak başkanlık seçiminden sonra bu transfere nokta konulması bekleniyor.