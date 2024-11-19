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Beşiktaş’a dev gelir
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın seçim öncesi vaatleri arasında yer alan "Beşiktaş App" projesi hayata geçiyor. Siyah beyazlı kulübe önemli bir gelir kaynağı yaratacak projenin lansmanı yarın yapılacak. Siyahbeyazlıların yeni dijital ağından kulübün 25 milyon dolar (865 milyon TL) gelir elde etmesi bekleniyor. Uygulamanın maliyeti ise sadece 1 milyon TL. 25 milyon doların Beşiktaş'ın kasasına girmesi halinde siyahbeyazlı kulüp mali açıdan rahatlamış olacak.
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