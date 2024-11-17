Tayfur Havutçu yoğun bakımda

Beşiktaş ve Türk futbolunun efsane isimlerinden biri olan Tayfur Havutçu'dan kötü bir haber geldi. SV Darmstadt 98, Fenerbahçe, Kocaelispor ve Beşiktaş formalarını giyen, 1997-2006 yılları arasında Beşiktaş'ta büyük başarılar kazanan eski milli futbolcu, kanser tedavisi sebebiyle yoğun bakıma alındı. Bu gelişmenin ardından Tayfur Havutçu'nun eşi Neslihan Havutçu'dan da açıklama geldi. Neslihan Havutçu, "Eşim geçirdiği hastalık nedeniyle doğal olarak kontrollere gittiğinden son rutin işlemlerde bazı değerleri yüksek bulunduğundan tedbir amaçlı yoğun bakıma yatırılmıştır. Değerler gün geçtikçe düşmekte. Yakın zamanda da Allah'ın izniyle normal kata çıkarılacaktır" açıklamasında bulundu. Başta Beşiktaş taraftarı olmak üzere, futbolseverler sosyal medyada Tayfur Havutçu'ya geçmiş olsun mesajları göndererek desteklerini ifade etti. Türk futbolunun efsane isimlerinden Tayfur Havutçu için iyileşme dilekleri paylaştı. Kendisinin en kısa sürede sağlığına kavuşması temenni ettiler.

GEÇMİŞ OLSUN

Beşiktaş, kanser tedavisi için yoğun bakıma kaldırılan eski futbolcu ve teknik direktör Tayfur Havutçu'nun en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, kendisine acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan, TFF de, Tayfur Havutçu'ya geçmiş olsun mesajı yayımladı.