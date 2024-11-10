RAMS Başakşehir - Beşiktaş maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
Ligin 12. haftasında RAMS Başakşehir ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor.
Siyah-beyazlılar zorlu maçtan mutlak 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.
RAMS Başakşehir - Beşiktaş maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
RAMS BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ:
RAMS Başakşehir: Muhammed, Duarte, Opoku, Hamza, Lima, Berat, Deniz, Ömer Ali, Crespo, Serdar, Piatek.
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Joao Mario, Rafa Silva, Muçi, Semih
RAMS BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
RAMS Başakşehir - Beşiktaş maçı TSİ 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.
RAMS BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!