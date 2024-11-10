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Haberler Beşiktaş RAMS Başakşehir - Beşiktaş maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

RAMS Başakşehir - Beşiktaş maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 12. haftasında RAMS Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılar bu zorlu deplasmanda mutlak 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. RAMS Başakşehir - Beşiktaş maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2024 Pazar 19:20
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RAMS Başakşehir - Beşiktaş maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Ligin 12. haftasında RAMS Başakşehir ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor.

Siyah-beyazlılar zorlu maçtan mutlak 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

RAMS Başakşehir - Beşiktaş maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

RAMS BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ:

RAMS Başakşehir: Muhammed, Duarte, Opoku, Hamza, Lima, Berat, Deniz, Ömer Ali, Crespo, Serdar, Piatek.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Joao Mario, Rafa Silva, Muçi, Semih

RAMS BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

RAMS Başakşehir - Beşiktaş maçı TSİ 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

RAMS BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

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