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Haberler Beşiktaş

Beşiktaş'ta beklenmedik gelişme! Tam 1 ay yok

Beşiktaş'ta, Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Gaziantep FK maçında alınan 1 puan moralleri bozmuştu. Kartal'a bir kötü haber daha geldi. Siyah beyazlılarda o ismin, yaklaşık 1 ay formasından uzak kalacağı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2024 Salı 15:31
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Beşiktaş'ta beklenmedik gelişme! Tam 1 ay yok

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Beşiktaş'ta beklenmedik gelişme! Tam 1 ay yok

Siyah beyazlılar 1-0 öne geçtiği mücadeleden son dakikalarda yediği golle 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş'ta beklenmedik gelişme! Tam 1 ay yok

Böylelikle Kartal milli araya moralsiz girmiş oldu.

Beşiktaş'ta beklenmedik gelişme! Tam 1 ay yok

Öte yandan Beşiktaş, Gaziantep FK müsabakasındaki sonucun ardından 17 puanla 3. sırada kalmış oldu.

Beşiktaş'ta beklenmedik gelişme! Tam 1 ay yok

SAKATLIK ŞOKU!

Siyah beyazlılar, Gaziantep FK karşısında bir sakatlık kabusu yaşadı.

Beşiktaş'ta beklenmedik gelişme! Tam 1 ay yok

Beşiktaş'ın deneyimli stoperi Gabriel Paulista, maç içinde sakatlanmış ve oyuna devam edememişti.

Beşiktaş'ta beklenmedik gelişme! Tam 1 ay yok

Kulüpten yapılan açıklamada ise, "Gaziantep FK müsabakasında sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Gabriel Paulista'nın hastanede gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol uyluk üst arka adalesi (biceps femoris) gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir" ifadeleri kullanılmıştı.

Beşiktaş'ta beklenmedik gelişme! Tam 1 ay yok

Milli arada tedavisine başlanan Paulista'nın sahalardan uzak kalacağı süre de belli oldu.

Beşiktaş'ta beklenmedik gelişme! Tam 1 ay yok

Başarılı futbolcunun en az 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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