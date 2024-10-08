Beşiktaş'ta beklenmedik gelişme! Tam 1 ay yok

Kulüpten yapılan açıklamada ise, "Gaziantep FK müsabakasında sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Gabriel Paulista'nın hastanede gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol uyluk üst arka adalesi (biceps femoris) gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir" ifadeleri kullanılmıştı.