Beşiktaş'ta beklenmedik gelişme! Tam 1 ay yok
Beşiktaş'ta, Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Gaziantep FK maçında alınan 1 puan moralleri bozmuştu. Kartal'a bir kötü haber daha geldi. Siyah beyazlılarda o ismin, yaklaşık 1 ay formasından uzak kalacağı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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Öte yandan Beşiktaş, Gaziantep FK müsabakasındaki sonucun ardından 17 puanla 3. sırada kalmış oldu.
SAKATLIK ŞOKU!
Siyah beyazlılar, Gaziantep FK karşısında bir sakatlık kabusu yaşadı.
Beşiktaş'ın deneyimli stoperi Gabriel Paulista, maç içinde sakatlanmış ve oyuna devam edememişti.
Kulüpten yapılan açıklamada ise, "Gaziantep FK müsabakasında sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Gabriel Paulista'nın hastanede gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol uyluk üst arka adalesi (biceps femoris) gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir" ifadeleri kullanılmıştı.
Milli arada tedavisine başlanan Paulista'nın sahalardan uzak kalacağı süre de belli oldu.
Başarılı futbolcunun en az 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
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