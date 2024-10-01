3 puan önemliydi

Beşiktaş Teknik Direktörü Bronckhorst, Kayseri maçının ardından konuştu:

İlk yarıda zorlandık. İkinci yarıda daha iyiydik. İlk gol çok önemliydi. Golden sonra maçı kontrol ettik ve alanları daha iyi kullandık. Önemli olan 3 puandı ve kazandık.

Oyuncularımız ve taraftarımız için üzücü bir sonuçtan sonra gösterdiğimiz reaksiyon önemliydi. Taraftarımız bizim için çok önemli, onaları bugün mutlu ettik. Önümüzdeki Frankfurt ve Gaziantep FK maçlarına hazırlanacağız.

BAŞARININ YOLU

Bronckhorst: Kendi oyunumuzu oynadık, çok çalıştık. Zaman zaman başarının yolu çok gol atmak ve gol yememekten geçer. Gol yemedik ve 3 tane attık. Herkes üzerine düşeni yaptı. Zor bir rakibe karşı iyi bir oyunla galip geldik.