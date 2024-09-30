Kayseri'de tartışmalı an! Beşiktaş'tan penaltı itirazı

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda konuğu olduğu Kayserispor'u 3-0 mağlup ederken, maçta yaşanan bir pozisyon gündeme oturdu.

Mücadelenin ikinci yarısında Kayserispor kalecisi Bilal Bayazit, kale vuruşunda topu takım arkadaşı Kartal Kayra Yılmaz'a ayakla gönderdi, Kartal Kayra Yılmaz topu eliyle durdu ve sonra yeniden oyunu başlattı.

Bu pozisyon sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ve siyah beyazlı oyuncular hakeme penaltı itirazında bulundu.

İşte o anlar...

Bugün Kayseri'de kaleci olmayan bir futbolcu topu ceza sahasında elle stop ettirdi ve buna penaltı verilmedi.Türk futbolu, size rağmen. pic.twitter.com/u77oESbgDx & amp;mdash; Beşiktaş JK (@Besiktas) September 30, 2024

Sosyal medyada da gündem olan pozisyonla ilgili Beşiktaş Kulübü bir açıklama yaptı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Bugün Kayseri'de kaleci olmayan bir futbolcu topu ceza sahasında elle stop ettirdi ve buna penaltı verilmedi. Türk futbolu, size rağmen." ifadelerini kullanıldı.

SIRBİSTAN LİGİNDE PENALTI VERİLDİ

Sırbistan Ligi'nde 2 gün önce oynanan Vojvodina - Radnički Niš maçında bu pozisyonun adeta bire bir kopyası yaşanmış, maçın hakemi penaltı kararı vermişti.