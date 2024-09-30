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Haberler Beşiktaş

Beşiktaş'ın file bekçisi Mert Günok'tan maç sonu açıklamaları

Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın kapanış maçında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar rakibini 3-0 mağlup etti. Maç sonrasında Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2024 Pazartesi 22:42
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Beşiktaş'ın file bekçisi Mert Günok'tan maç sonu açıklamaları

Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın kapanış maçında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar rakibini 3-0 mağlup etti. Maç sonrasında Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, açıklamalarda bulundu.

İŞTE O İFADELER

"Önce ufak bir oyun analizi ile başlayayım. İlk yarıda istediklerimizi çok iyi yapamadık. Gereksiz top kaybı yaptık ama ikinci yarıda baskıyı arttırınca, rakibin de hatasından sayılabilecek yarattığımız bir golle kilidi açtık. Ondan sonrası daha rahat oldu bizim için. 3-0'lık maçtan sonra genelde ben röportaja gelmek istemem ama kaptan olarak gelmek istedim. Geçen seneden beri, hatta bir önceki seneden beri, röportajlarımda daha önce hiç hakem konuşmadım. Genelleme yapacağım hakem yönetimi için, Beşiktaş'a karşı geçen seneden beri çok kolay fauller, verilen fauller, çok net penaltının es geçilmesi, bize çok rahat penaltı verilmesi. Geçen sene Emirhan'ın penaltı olan pozisyonu var. Farklı farklı yorumlar, pozisyonlar, genelde bize karşı olduğunu hissediyoruz. Çok fazla sesimizi çıkarmıyorduk ama herkesin de bir sabrı var. Normalde çok sinirlenen bir insan değilim ama bugün verilen penaltıda dahil artık çileden çıktığım için haklı olarak sarı kart gördüm ama penaltıyı iptal ettikten sonra gereksiz sarı kart görmüş oldum. Bazen sabrımızın taştığı anlar oluyor. Kulübümüz açıklama yapacaktır. Kaptan olarak bu şekilde seslenmek istedim."

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