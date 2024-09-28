Beşiktaş'tan Al Musrati açıklaması! Sakatlığı...

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Siyah-beyazlılardan son olarak Al Musrati için sakatlık açıklaması geldi.

Libyalı oyuncunun 10 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor. Al-Musrati'nin Kayserispor, Frankfurt ve Gaziantep maçlarınını kaçırması tahmin tahmin ediliyor.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Al Musrati'nin Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme Futbol A Takımımızın 26 Eylül 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax ile oynadığı müsabakada, sol kasığında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Al Musrati'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sol uyluk üst iç adalesinde (adductor longus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Al Musrati'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır. Doç. Dr. Kerem Ülkü Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Başkanı