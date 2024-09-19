Beşiktaş Başkanı Hasan Arat: Beşiktaş'ın mallarına çökmüşler

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, kulübün basketbol takımı için sponsorluk imza merasimine katıldı. Başkan Arat, ifadeleri ile Beşiktaş'ın bu sezon için belirlediği basketbolda başarı hedeflerine değindi. İşte o açıklamalar...

"BEŞİKTAŞ, ÇOK MÜCADELECİDİR"

"Bu takımın geçen sene kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizden önceki yöneticiler de büyük emek verdi. Biz o yönetimden aldığımız takımı aynı felsefede devam ettirdik. Koç Alipijevic, Beşiktaş'ın çok sevdiği, inandığı bir insan. Ailesi, Türkiye'yi çok seviyor. Kendisi Beşiktaş'ı çok seviyor, Beşiktaşlılar Alimpijevic'i seviyor. Takımdan ayrılanlar - gelenler olacaktır. Bu, sporun doğasında var. Biz bunu futbolda da yaşadık. Bunlar yaşanabiliyor. Biz bu işin temelinde, koç Alimpijevic'in felsefesine inanıyoruz. Beşiktaş, çok mücadelecidir. En zor zamanlarda bile ayağa kalkmasını bilir. Geçen sene Sinan Erdem'deki maç, tarihi bir maçtır. 17 bin kişi falan geldi. Bu sene aynı şeyleri yaşayacağımızı düşünüyorum. Avrupa'da daha iyi bir netice alabilirdik, bu sene aynı iddiamızı devam ettireceğiz."

"FUTBOLDA YAŞANAN SIKINTIDAN DOLAYI..."

"Beşiktaş, EuroLeague konusunda tecrübesi olan bir takım. Bizim seçim sloganımızda EuroLeague girme hedefimiz vardı. Fakat geçen sene futbolda yaşanan sıkıntıdan dolayı Hüseyin Bey ile konuştuk ve önce futbolu toparlayalım dedik. Ana hedeflerimizden biri futbol takımının bir an önce kendine gelmesiydi. Büyük bir transformasyon yaşandı. Bu yaşanırken finansal ihtiyacı beraberinde getirdi. Hüseyin Bey, ihtiyaç olan finansal konuyu futbola aktardı. EuroLeague'de de Wild Card'ı tek takıma veriyorlar. Bizim EuroLeague planımız değişmiş değildir. Göreve geleli 8-9 ay oldu. Bu zaman içinde çok şey yapıldı. Bunu da gelecek sene planlarımızın içerisinde bulunduracağız. Ekonomik olarak uygun olduğu takdirde yapacağız. Yoksa lüzumsuz bir borçlanma içerisine girip böyle bir hedefe koşmak değil. İlk önce geçen sene yarıda kalan EuroCup hedefine ulaşmamız, hatta Wild Card'a gerek kalmadan kupayı kazanıp direkt katılma ihtimalimiz olabilir. Hedeflerinizin olması lazım, bizim hedeflerimiz hala yerindedir. Bu takıma da güveniyoruz. Beşiktaş'ın hayali devam edecektir."

"HEDEFİNİZ OLMADAN BİR YERE GİDEMEZSİNİZ"

"Basketbolda olsun futbolda olsun Beşiktaş her zaman en ön sıralara oynar. Diğer takımların bütçeleri çok yüksek. Beşiktaş'ın oynadığı basketbol takdir ediliyor geçen seneden beri. Bu sene takviyeler de oldu. Koçumuzun hedefi her zaman yukarıdadır. Hedefiniz olmadan bir yere gidemezsiniz. Başarılı olacağımıza inanıyorum ben. Büyük konuşmamak, iyi çalışmak, süreci iyi yönetmek lazım. Burada ben bir konuya değinmek istiyorum, kadın basketbolumuz da gayet iyi bir noktaya geldi. Geçen sene final oynadı. Kadınlarda da biz kuvvetli bir şekilde devam edeceğimize inanıyoruz."

"BEŞİKTAŞ'IN MALLARINA ÇÖKMÜŞLER"

"İşin finansman modeli çok önemli. Basketbolun televizyon açısından önemli bir geliri yok. EuroLeague'de kar edebilen takım yok ve bu sürdürülebilir değil. Her takımın ortalama 3-10 milyon civarında negatifle kapattığı bir sezon yaşıyorsunuz. Rakamlar çok yüksek. Beşiktaş'ın şu anda bu zararları kaldırabilmesi mümkün değil. Biz kendi içerisinde sürekliliği olan bir model peşindeyiz. Çalışmaları sürdürüyoruz. Beşiktaş'ta şu anda yapmamız gereken çok şey var. Hali hazırda çok ciddi yük var. Bu yükün bir planlaması var. Biliyorsunuz biz hep Beşiktaş'ın mallarının peşindeyiz. Beşiktaş'ın mallarına çökmüşler. Şimdi biz hocamızın stratejisi çerçevesinde, takımını bozmadan, belirli takviyelerle EuroCup ve ligde final oynama hedefimiz var. Bunlar önemli hedefler. Biz bu hedefleri gerçekleştirecek şekilde yolumuza devam edeceğiz. Beşiktaş, buna layıktır. Bu takım, seyircisiyle birlikte bu seviyelere gelebilir. Oyuncularımıza güveniyoruz. Bu planlamayı ileriki günlerde sizinle daha fazla paylaşabiliriz."