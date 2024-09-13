  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Sadio Mane müjdesi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın transferde yakından ilgilendiği Sadio Mane ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcudan siyah-beyazlıları sevindiren haber geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Sadio Mane müjdesi!

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler

Dünyaca ünlü futbolcu Sadio Mane'yi kadrosunda görmek isteyen Beşiktaş, çalışmalarını sürdürüyor. Ancak her ihtimali ciddi bir titizlikle inceleyen siyah beyazlı yönetim, Sadio Mane konusunda yol haritasını belirledi. Al Nassr ile görüşme trafiği sürüyor. Fakat transfer bu dönemde gerçekleşmezse ocak ayında hamle şansının daha yüksek olacağı ifade ediliyor. Suudi Arabistan kulübü, Beşiktaş ile iletişimini sürdürse de transfer çalışmalarını tamamladı ve kadrosunu şekillendirmiş durumda.

KAPILAR KAPANMADI

Suudı Arabistan'da transfer dönemi 2 Eylül'de sona erdi. Bu nedenle Mane'nin yerinin dolmaması korkusu hakim. S.Arabistan'da yayın yapan Goal.com'a göre ocak ayı transfer döneminde kadrosuna Manchester City'den Mateo Kovacic'i katmak isteyen Al Nassr, Sadio Mane'nin vedasına ocak döneminde izin vermeye yakın duruyor. Suudi Arabistan'daki yabancı kuralından dolayı Kovacic'te sorun yaşamak istemeyen ve ocak ayını bekleyen Al Nassr, Beşiktaş'ın Sadio Mane ilgisine kapıları kapatmıyor.

F.Bahçe'den G.Saray'a bir transfer çalımı daha!
F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
DİĞER
Beşiktaş mı, Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? 'Üç Büyükler'in tarihinin en iyi yabancı 11'leri belli oldu
Narin'in annesi, amcası ve ağabeyinin de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı! Kimler serbest bırakıldı?
F.Bahçe'de Medina düğümü çözülüyor!
Yönetimden flaş hamle! İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Antalyaspor Townsend ile imzaladı! Antalyaspor Townsend ile imzaladı! 01:24
Antalyaspor Townsend ile imzaladı! Antalyaspor Townsend ile imzaladı! 01:23
Osimhen sahaya indi Osimhen sahaya indi 01:21
SPK’dan müjde SPK’dan müjde 01:21
Galatasaray Daikin şampiyon Galatasaray Daikin şampiyon 01:22
Townsend imzayı attı Townsend imzayı attı 01:23
Daha Eski
Bursaspor üst turda! Bursaspor üst turda! 22:28
Rabiot için kapışma! İmzayı atıyor Rabiot için kapışma! İmzayı atıyor 22:28
Zalewski transferinde şok gelişme! Zalewski transferinde şok gelişme! 22:28
G.Saray'a Ziyech şoku! F.Bahçe derbisinde... G.Saray'a Ziyech şoku! F.Bahçe derbisinde... 22:28
G.Saray'ın ilgilendiği yıldıza Beşiktaş kancası! G.Saray'ın ilgilendiği yıldıza Beşiktaş kancası! 22:28
F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi! F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi! 22:41