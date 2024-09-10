Beşiktaş Ricardo Pereira'yı istiyor!

İki kanatta da oynabilecek bir bek alarak transfer dönemini noktalamak isteyen Beşiktaş'ta rota İngiltere'ye döndü. Leicester City'nin sağ beki Ricardo Pereira ile ilgilenildiği ortaya çıktı. Ayrıca 15 yabancısı bulunan Beşiktaş'ın yeni transfer yapması için 2 isimle daha yollarını ayırması gerekiyor. Ayrılığa en yakın isimler ise Amartey ve Chamberlain. Kartal'ın bu isimlerle yollarını ayırması halinde 30 yaşındaki Portekizli futbolcu için Ada ekibiyle resmi temaslara başlayacağı da Takvim'in haberinde belirtilen bilgiler arasında.

Sol bekte de forma giyebilen Pereira bu sezon 1 maçta oynadı. Geçen sezon ise Championship'te 45 maçta 4 gol, 2 asist yapan Pereira'nın Leicester ile olan kontratı 2026 yılında sona erecek.