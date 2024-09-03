Mario tamam gibi

Joao Mario, Beşiktaş ve Benfica'nın transfer konusunda anlaşmasını bekliyor. Görüşmelerin, olumlu olarak sonuçlanacağı gelen haberler arasında. Eğer bir aksilik yaşanmaz ise Portekizli oyuncunun hafta içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği ifade edildi. Futbolcuya herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek. Mario ile yıllığı 2.5 milyondan 2 yılık sözleşme imzalanması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'A ÇOK YAKIN

Portekiz basınında O'Jogo'da yer alan habere göre; Beşiktaş ile Benfica arasında yapılan görüşmeler tamamlanma aşamasına geldiği ve 31 yaşındaki Angola asıllı Portekizli futbolcunun siyah beyazlı takıma transferinin çok yakın olduğu belirtildi. 4 milyon euro piyasa değeri olan Mario, geçtiğimiz sezon toplam 51 karşılaşmada süre alırken 9 gol ve 4 asistlik katkı verdi.