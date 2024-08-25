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Beşiktaş'tan Necip Uysal kararı! Sakatlandıktan sonra...

Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi play-off turunda eşleştiği Lugano ile oynayacağı rövanş maçı öncesi Necip Uysal ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. İşte antrenmanda sakatlandığı açıklanan tecrübeli oyuncu hakkında son durum ve alınan kararlar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 09:56 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 09:58
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Beşiktaş'tan Necip Uysal kararı! Sakatlandıktan sonra...

Beşiktaş, Lugano karşısında oynadığı Avrupa Ligi play-off eşleşmesinin ilk maçında İsviçre deplasmanından beraberlikle döndü. Süper Lig devi, kendi sahasında oynayacağı rövanş maçında taraftarları arkasına alarak turu geçmek için mücadele edecek.

Beşiktaş'tan Necip Uysal kararı! Sakatlandıktan sonra...

3 - 3'lük beraberlikle sonuçlanan maçta özellikle yedikleri golleri "beklenmedik" olarak değerlendiren teknik direktör van Bronckhorst'un Dolmabahçe planı ve hazırlıkları ise taraftarlar için merak konusu.

Beşiktaş'tan Necip Uysal kararı! Sakatlandıktan sonra...

Bu bağlamda rövanş maçı için antrenmanlar devam ederken Necip Uysal ile ilgili peş peşe üzücü gelişmeler yaşandı.

Beşiktaş'tan Necip Uysal kararı! Sakatlandıktan sonra...

Antrenmanda sakatlandığı belirtilen Necip'in MR sonuçları taraftarlar tarafından merakla bekleniyordu. Kulübün resmi sitesi ise durumla ilgili kötü haberi şu cümleler ile duyurdu:

Beşiktaş'tan Necip Uysal kararı! Sakatlandıktan sonra...

"Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda sol dizinde rotasyonel yaralanma meydana gelen futbolcumuz Necip Uysal'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan muayene ve MR görüntülemesinde, sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edilmiştir. Necip Uysal'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

Beşiktaş'tan Necip Uysal kararı! Sakatlandıktan sonra...

Milliyet'te de yer alan habere göre Uysal, 6 ay sahalardan uzak kalacak.

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