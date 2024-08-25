Beşiktaş'tan Necip Uysal kararı! Sakatlandıktan sonra...
Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi play-off turunda eşleştiği Lugano ile oynayacağı rövanş maçı öncesi Necip Uysal ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. İşte antrenmanda sakatlandığı açıklanan tecrübeli oyuncu hakkında son durum ve alınan kararlar...
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 09:56 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 09:58
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Antrenmanda sakatlandığı belirtilen Necip'in MR sonuçları taraftarlar tarafından merakla bekleniyordu. Kulübün resmi sitesi ise durumla ilgili kötü haberi şu cümleler ile duyurdu:
"Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda sol dizinde rotasyonel yaralanma meydana gelen futbolcumuz Necip Uysal'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan muayene ve MR görüntülemesinde, sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edilmiştir. Necip Uysal'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."
Milliyet'te de yer alan habere göre Uysal, 6 ay sahalardan uzak kalacak.
Ayrıca sezonun ilk yarısını kapatan oyuncunun, yaz transfer döneminin ardından TFF'ye gönderilecek olan A Takım listesine yazılmayacağı belirtiliyor.
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