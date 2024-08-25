Beşiktaş'tan Necip Uysal kararı! Sakatlandıktan sonra...

Beşiktaş, Lugano karşısında oynadığı Avrupa Ligi play-off eşleşmesinin ilk maçında İsviçre deplasmanından beraberlikle döndü. Süper Lig devi, kendi sahasında oynayacağı rövanş maçında taraftarları arkasına alarak turu geçmek için mücadele edecek.

3 - 3'lük beraberlikle sonuçlanan maçta özellikle yedikleri golleri "beklenmedik" olarak değerlendiren teknik direktör van Bronckhorst'un Dolmabahçe planı ve hazırlıkları ise taraftarlar için merak konusu.