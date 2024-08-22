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Giovanni Van Bronckhorst: Haftaya çok daha farklı bir Beşiktaş olacak!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Lugano'yla deplasmanda 3-3 berabere kaldı. Mücadele sonrası siyah beyazlıların teknik direktörü Giovanni Van Bronckhorst açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakşka Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2024 Cuma 00:01 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2024 Cuma 00:05
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Giovanni Van Bronckhorst: Haftaya çok daha farklı bir Beşiktaş olacak!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Lugano'yla deplasmanda 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından siyah beyazlıların teknik direktörü Giovanni Van Bronckhorst açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"İlk yarıya iyi başladık. Golden sonra maç değişti. İlk yarıda maçı genel itibariyle kontrol ettik. İkinci yarı zemin kurdukça basit top kayıpları yaptık. istediğimiz oyunu tam anlamında yapamadık. daha basit yapmamız gereken şeyler vardı. Maçı bitireceğimiz anlar elimize geçti. Geçişlerden goller yedik. Yediğimiz iki golü daha iyi savunabilirdik. 3-1 sonrasında yediğimiz iki gol istediğim bir şey değildi. Eve beraberlikle dönmek bugün için fena değil. Haftaya daha farklı olacak."

"Rafa iyi performans gösterdi. Maçtan önce de Lugano'nun güçlü olduğunu biliyorduk. Rafa'yı 10 numara kullanmak yerine 3 orta saha oynamak istedik. Genel olarak iyi bir performans sergiledik. Gelecek hafta daha farklı bir Beşiktaş olacak. İstediğimiz gibi oynayacağız. Rakibin güçlü yönlerini de gördük. Turu geçmek için istediklerimizi yapmaya çalışacağız."

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