Beşiktaş'ta Giovanni Van Bronckhorst'tan, Aboubakar ve Muleka sözleri!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda İsviçre ekibi Lugano ile karşılaşacak. Karşılaşmadan önce düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ile Kosovalı futbolcu Milot Rashica açıklamalarda bulundu.

Sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını aktaran Giovanni van Bronckhorst, "Burada olmak güzel. Lig aşamasına kalmadan önce iki maç oynayacağız. Odaklanmış bir durumdayız. Sezona iyi başlangıç yaptık. Hafta sonu da güzel bir galibiyet aldık. Bu maç üzerinden birkaç gün geçti, dinlendik ve Lugano maçına şu anda hazırız. Her zaman hazırlandığımız gibi bu maça da detaylıca hazırlandık. Rakibimizin maçlarını izledik. Fenerbahçe'ye karşı oynadığı maçları, Partizan'a karşı oynadığı maçları izledik. İyi oynayan bir ekip. Bu turda olmayı hak eden bir takıma karşı oynayacağız. İyi oynuyorlar. Ama biz de tabii ki iyi oynadığımızdan emin olmamız gerekiyor. Bizim adımıza hedef basit. İki maçın sonunda Avrupa Ligi'ne kalmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"İYİ SENTETİK ZEMİNİ, KÖTÜ BOZUK ÇİME HER ZAMAN TERCİH EDERİM"

Son 3 maçta hemen hemen aynı 11 ile sahaya çıktıklarını aktaran Hollandalı çalıştırıcı, "Son maç özelinde bir tek Emirhan, Arthur Masuaku değişikliğini yapmıştık. Ben rakibi izleyerek ilk 11'i belirliyorum. Kimleri kullanacağımı, rakibe göre kimle daha başarılı olabileceğimizi değerlendirerek karar veriyorum. Her maçın kendi ortamı olacak. Yarınki maç farklı bir rakip. Farklı bir zemin. Sabah idman yaptık, öğleden sonra seyahatimizi gerçekleştirdik. Bugün idmandan sonra totalde yedi saatlik bir seyahat olmuş oldu ve yedi saatlik seyahatin sonucunda stadyumda antrenman yapmak yerine İstanbul'da kendimize özel bir alanda çalışmamızı gerçekleştirdik. Benim tercihim her zaman bu yöndedir. Sentetik zemin konusuna da Hollanda'dan alışkınım. Hatta zaman zaman sentetik zeminde maç oynadığımız olmuştu. İyi sentetik zemini kötü bozuk çime her zaman tercih ederim. Hızlı oynayabilirsiniz bu tarz zeminlerde. Yarın da ısınmadan itibaren bu zemine alışacağız. Her oyuncu sentetik zeminde oynayabilir. Bir fark görmüyorum. Lugano için de bu arada farklı olacak. Onlar da maçlarını normal zemin üzerinde oynuyorlar. Onlar da sentetiğe bizim kadar alışkın değiller. İyi bir maç olacak. Kendi zevk aldığımız futbolu sahaya yansıtmayı istiyoruz. İstanbul'a iyi bir sonuç alıp dönmeyi hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"ABOUBAKAR İÇİN BAŞKA BİR MEYDAN OKUMA DAHA İYİ OLABİLİR"

Giovanni van Bronckhorst, kadroda olmayan Jackson Muleka ile bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Vincent Aboubakar ile ilgili bir soruya şu yanıtı verdi:

"Aboubakar'ın kendisi için başka bir meydan okuma, başka bir durum daha iyi olabilir. Kendisi aynı zamanda iyi çalışıyor ama bir transfer ihtimali olup olmayacağına bakacağız, bekleyip göreceğiz. Muleka ile alakalı da yine bir transfer durum söz konusu. Bu yüzden gelmedi. Buraya 25 oyuncuyla geldik. Yarın özelinde 2 oyuncu dışarıda kalacak. 23 kişilik bir kadromuz olacak."

MILOT RASHICA: BURAYA KAZANMAYA GELDİK

Beşiktaş'ın Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica, yarın önemli bir maç oynayacaklarını belirterek, "Kolay olmayacak. Hazırız. Sezona da iyi başladık ve buraya da kazanmaya geldik. Ben geçen sene İstanbul'daki ilk maçta oynamıştım. Rakibi biliyoruz. İyi bir rakip. Nasıl oynadıklarını biliyoruz. Ama yarına hazırız. Geçen seneye göre çok fazla değişen şey var. Yeni oyuncularımız var. Yeni bir hocamız var. O süreden bu yana iki kupa kazandık. İyi başladık ve yarına hazırız" ifadelerini kullandı.

Sentetik zemine alışmaları gerektiğini anlatan Rashica, "Elimizden geleni yapacağız. Tabii ki de normal, doğal çime göre sentetik daha farklı. Maçın başından itibaren sahaya, zemine adapte olmaya çalışacağız" diyerek konuşmasını tamamladı.