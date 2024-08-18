Emirhan Topçu: "İki golde de tam sevinemedim..."

Trendyol Süper Lig'de 2. hafta oynanan Beşiktaş - Alanyaspor maçı 4 - 2 ev sahibi Beşiktaş'ın galibiyeti ile sonuçlandı. Maç sonrası Emirhan Topçu açıklamalarda bulundu.

"İKİ GOLDE DE TAM SEVİNEMEDİM"

"İki golde de tam sevinemedim, yarım sevindim. Ona takılmamak lazım, sonuçta galibiyet aldık. İki gol yedik, bence iç sahada fazla. Sonraki maçlarda telafi edeceğimizi düşünüyorum. Bu stadyumda ilk maçımdı, mutluyum ve gururluyum. İnşallah devamı gelir." dedi

"BEN BURAYA DAHA ÖNCE RAKİP OLARAK GELDİM"

"Ben buraya daha önce rakip olarak geldim. Rakip olmak ve ev sahibi olmak arasında fark var. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Taraftarımızdan bu desteğin devamını bekliyoruz. Sol bek oynamayalı uzun süre olmuştu. Görev verilince her yerde oynayabileceğimi düşünüyorum. Her yerde rekabete girebilirim. Kendime güveniyorum."