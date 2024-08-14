Boscagli yarışı

Beşiktaş ve Galatasaray, PSV Eindhoven forması giyen Olivier Boscagli ile ilgileniyor. İki ezeli rakip, transferde yine karşı karşıya geldi. Hollanda basınından Eindhovens Dagblad'da yer alan habere göre; Kara Kartal ve Aslan, Hollanda devinde oynayan Boscagli'yi kadrosuna katmak istiyor. Sol stoper ve sol bek oynayabilen 26 yaşındaki savunmacı için iki kulübün girişimde bulunduğu belirtildi. Haberde ezeli rakiplerin dışında Avrupa'nın üst düzey takımlarından da başarılı stopere ilginin olduğu belirtildi.

SOL BEKTE DE OYNAYABİLİYOR

Eindhovens Dagblad'da PSV'nin en tecrübeli oyuncularından biri olarak gösterilen Boscagli'nin bu sezon takımdan ayrılmasının beklendiği vurgulandı. Piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösterilen genç futbolcunun kırmızı- beyazlılardaki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Yıldız stoper, bu hafta başlayan Hollanda Ligi'nde sahalarında 5-1 galip geldikleri Waalwijk karşısında 1 asistle galibiyete katkı verdi. 6 sezondur forma giydiği Hollanda ekibinde toplamda 163 karşılaşmaya çıkan Fransız defans, 10 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

OMAR DA LİSTEYE GİRDİ

Beşiktaş'ta sol stoper adayları arasına Getafe'den Omar Alderete de girdi. Siyahbeyazlıların, İspanyol ekibinin 5 milyon Euro istediği Paraguaylı stoper için pazarlıklarını sürdürdüğü öğrenildi. Birçok talibi olan 27 yaşındaki savunmacı, sol bekte de oynayabiliyor. Tecrübeli stoper, geçen sezon forma giydiği 35 karşılaşmada 1 asist katkısı sağladı.