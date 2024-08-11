Haberler Beşiktaş

Samsunspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon heyecanı başladı. İlk hafta maçında Samsunspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Samsunspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2024 Pazar 13:53 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2024 Pazar 13:58
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Samsunspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Samsunspor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de ilk hafta maçları devam ediyor. 1. hafta müsabakasında Samsunspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Samsunspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Samsunspor - Beşiktaş maçı 11 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

İşte Beşiktaş'ın Samsun maçı 11'i! Devamını Oku BUNU DA OKU

KADRODA 5 YENİ İSİM

Geçen sezon kadrodaki bazı oyunculardan istenilen verimi alamayan ve tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan siyah-beyazlı ekibe, şampiyonluk yarışında önemli oyuncular destek sağlayacak. Savunmaya Brezilyalı tecrübeli stoper Gabriel Paulista'yla takviye eden siyah-beyazlı ekip, orta sahada ise Rafa Silva'yla etkili olmaya çalışacak. Altın ayakkabılı İtalyan forvet Ciro Immobile'yle hücum hattını güçlendiren Beşiktaş'ta görev almaları halinde Can Keleş ve Emirhan Topçu da ilk kez siyah-beyazlı formayı Samsun'da giyecek.

Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı! Devamını Oku BUNU DA OKU

KEFİRLİ MUZLU FİT SMOOTHIE tarifi için tıklayın 😋

Yusuf Yazıcı adım adım G.Saray'a!
Mourinho'dan sürpriz karar! Lille maçında...
DİĞER
SON DAKİKA: Rekor transfer resmen açıklandı! 'Yeni Harry Kane'i buldular | Dünyada biten transferler (2024-2025 SEZONU)
Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas TBMM'den dünyaya seslenecek! Katil İsrail'in zulmünde yaralananlar da Meclis'te olacak
G.Saray resmi teklif yapmıştı! Beşiktaş devreye girdi
Szymanski F.Bahçe'ye veda ediyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den flaş Fred paylaşımı! F.Bahçe'den flaş Fred paylaşımı! 14:17
Yusuf Yazıcı adım adım G.Saray'a! Yusuf Yazıcı adım adım G.Saray'a! 14:09
Mourinho'dan sürpriz karar! Lille maçında... Mourinho'dan sürpriz karar! Lille maçında... 13:53
Samsunspor - Beşiktaş maçı yayın bilgileri! Samsunspor - Beşiktaş maçı yayın bilgileri! 13:52
Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu! Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu! 12:32
Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı! Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı! 12:19
Daha Eski
G.Saray resmi teklif yapmıştı! Beşiktaş devreye girdi G.Saray resmi teklif yapmıştı! Beşiktaş devreye girdi 12:00
Szymanski F.Bahçe'ye veda ediyor! Szymanski F.Bahçe'ye veda ediyor! 11:40
Transferde Wendel şoku! Transferde Wendel şoku! 11:26
Hatayspor'dan TFF'ye 'VAR' tepkisi! Hatayspor'dan TFF'ye 'VAR' tepkisi! 10:55
G.Saray'dan bomba transfer! Şampiyonlar Ligi'ne kalınırsa imza atacak G.Saray'dan bomba transfer! Şampiyonlar Ligi'ne kalınırsa imza atacak 10:53
Samsunspor - Beşiktaş maçı yayın bilgileri! Samsunspor - Beşiktaş maçı yayın bilgileri! 10:08