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Beşiktaş, Samsunspor deplasmanında! İşte Van Bronckhorst'un ilk 11'i

G.Saray’ı 5-0 yenerek Süper Kupa’nın sahibi olan siyah-beyazlı ekip, yenilenen kadrosu ve yeni teknik ekibiyle lig şampiyonluğuna ulaşabilmek için mücadele verecek. Karşılaşma öncesi Beşiktaş'ın ilk 11'i büyük merak konusu haline geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2024 Pazar 06:50
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Beşiktaş, Samsunspor deplasmanında! İşte Van Bronckhorst'un ilk 11'i

Beşıktaş, Süper Lig'de sezona Samsunspor deplasmanında başlayacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 21.45'te çalacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Müsabakayı beIN Sports 1 canlı yayınlayacak. İki ekip arasında bugüne kadar oynanan 62 müsabakanın 34'ünü Beşiktaş, 11'ini Karadeniz temsilcisi kazandı, 17 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

GIO'NUN ILK LİG MAÇI

Samsun'dakı mücadele Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst için de bir ilk olacak. Teknik direktörlük kariyerindeki 7. kupasını Beşiktaş'ta Süper Kupa'yı kazanarak elde eden Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, yeni kariyerinin ilk lig maçına Samsun'da çıkacak. Hollandalı teknik adam zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılarak lige de moralli başlamak istiyor.

KADRODA 5 YENİ İSİM

Savunmaya Brezilyalı tecrübeli stoper Gabriel Paulista ile takviye eden siyah-beyazlı ekip, orta sahada ise Rafa Silva ile etkili olmaya çalışacak. Altın ayakkabılı İtalyan forvet Ciro Immobile'yle hücum hattını güçlendiren Beşiktaş'ta görev almaları halinde Can Keleş ve Emirhan Topçu da ilk kez siyah-beyazlı formayı Samsun'da giyecek.

İŞTE SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Bola, Bennaser, Tait, Ntcham, Holse, Muja, Mariıs

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Coley, Masuaku, Gedson, Musrati, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile

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