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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan flaş Chiesa açıklaması!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılarda son olarak Hüseyin Yücel'den Federico Chiesa'nın transferi hakkında flaş açıklama geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2024 Cumartesi 21:26 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2024 Cumartesi 21:35
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan flaş Chiesa açıklaması!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılarda son olarak Hüseyin Yücel'den Federico Chiesa'nın transferi hakkında flaş açıklama geldi.

Yücel yaptığı açıklamada, "Chiesa'nın Beşiktaş'la adı çok fazla anıldı. Anılmaya da devam ediyor. Kendisiyle ilgilendiğimiz doğru. Belirtmek isterim ki, oyuncunun maaşı 9 milyon euro. Kulübünün ise 15 milyon euro bonservis beklentisi var. Şu anda 7 kulüp devrede. Biz teklifimizi yaptık ancak beklentileri çok rasyonel değil, karşılamak da pek mümkün gözükmüyor."

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