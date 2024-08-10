TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Kerem Aktürkoğlu bombası!

Beşiktaş transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sol ve sağ kanat arayışları içinde olan siyah beyazlı yönetim her türlü alternatif isimleri masaya yatırıyor. Son olarak Beşiktaş'ın transfer gündemine bir iddiaya göre Galatasaray ve A Milli Takım'ın sol kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu ismi geldi. Yıldız oyuncu için çalışmaların başladığı gelen haberler arasında.

KARA KARTAL BEKLEMEDE

Söylentilere göre Galatasaray ile problem yaşayan Kerem Aktürkoğlu için Beşiktaş yönetiminin beklemede olduğu, Kerem'in anlaşma sağlayamaması halinde devreye gireceği bildirildi. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın etik kurallar çerçevesinde hareket edeceklerini ve yıldız oyuncunun kararını bekleyeceklerini yöneticilerine ilettiği söylendi.

SÖZLEŞMESİ 2026'DA BİTİYOR

Transferde ses getiren hamleler yapan Beşiktaş, sürpriz bir transferi kolluyor. Beşiktaşlı kurmaylar yıldız futbolcu için yoklama yapacak. Eğer transfer görüşmelerinden olumlu sonuç alınır ise 2026'da sözleşmesi biten 25 yaşındaki yıldız futbolcu yıllar sonra siyah beyazlı formayı giymiş olacak. Ayrıca Beşiktaş sol kanat problemini bir Türk oyuncu ile çözecek.

TERİM OLMAYINCA KEREM İŞİ YATMIŞTI

Öte yandan Mayıs ayında Kerem'in Fatih Terim'le beraber Beşiktaş'a transfer olacağı uzun süre konuşulmuştu. Terim transferi gerçeklesmeyince Kerem Aktürkoğlu işi de rafa kaldırılmıştı.

SPARTAK MOSKOVA HÜLLESİ

Alınan bilgiye göre Kerem'in arzusu çocukluk aşkı Beşiktaş. Kerem, S. Moskova'ya gidecek, ancak bu transfer "hülle" transferi şeklinde olacak. Rus ekibi ya Süper Lig'de sezon başlamadan ya da devre arasında Kerem'i Beşiktaş'a gönderecek. Öte yandan Kerem'in menajeri bu iddiayı yalanladı.

KURMAYLARDAN AÇIKLAMA

Siyah beyazlı kurmaylar da Kerem ismini masaya yatırıp değerlendirmede bulundu. Kerem Aktürkoğlu'nun sarı kırmızılılarla bağlarını koparması halinde transfer edebileceklerini açıkladı.

ERZİNCANSPOR VERMEMİŞTİ

Beşiktaş Erzincan'da iken Kerem Aktürkoğlu'nu istemiş fakat Kerem Aktürkoğlu için verilen rakam beğenilmemişti. Yıldız futbolcu Galatasaray'a gönderilmişti. Genç yıldız son yaşanan olaylardan sonra Kartal'ın gündemine yeniden geldi.