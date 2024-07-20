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Haller için pazarlıklar sürüyor

Fildişi Sahilli golcü için ilk etapta 10 milyon euro isteyen ve sonrasında 8 milyon euro seviyesine kadar inen Dortmund’la pazarlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 06:50
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Haller için pazarlıklar sürüyor

Beşıktaş, golcü hattı için transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Lazio'dan İmmobile'yi kadrosuna kazandıran Kartal, Aboubakar'ı da yollamaya oldukça yakın. Kamerunlu golcüyü de düşük bir bonservis bedeli karşılığında elinden çıkarmaya hazırlanan idareciler, Bundesliga ekibi Dortmund'dan Sebastien Haller'i renklerine bağlamayı amaçlıyor. Fildişi Sahilli golcü için ilk etapta 10 milyon isteyen ve sonrasında 8 milyon euro seviyesine kadar inen Dortmund'la pazarlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

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