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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş, Abdülmecid Dönmez ve Kerem Atakan Kesgin'i kiralık gönderdi!

Beşiktaş, orta saha oyuncuları Abdülmecid Dönmez'i Adana 01 Futbol Kulübü’ne; Kerem Atakan Kesgin'i ise Bandırmaspor’a kiralık olarak gönderdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2024 Çarşamba 18:27
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş, Abdülmecid Dönmez ve Kerem Atakan Kesgin'i kiralık gönderdi!

Beşiktaş, orta saha oyuncuları Abdülmecid Dönmez'i Adana 01 Futbol Kulübü'ne; Kerem Atakan Kesgin'i ise Bandırmaspor'a kiralık olarak gönderdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Abdülmecid Dönmez, 2024-25 sezonu sonuna kadar Adana 01 Futbol Kulübü'ne geçici transfer olmuştur. Abdülmecid Dönmez'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.

Profesyonel futbolcumuz Kerem Atakan Kesgin, 2024-25 sezonu sonuna kadar Bandırmaspor'a geçici transfer olmuştur. Kerem Atakan Kesgin'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezonun ilk yarısını Fatih Karagümrük'te ikinci devreyi ise Sivasspor'da tamamlayan 23 yaşındaki futbolcu Kerem Atakan Kesgin, iki ekipte toplam 11 maça çıktı.

Öte yandan 19 yaşındaki orta saha Abdülmecid Dönmez ise siyah-beyazlı ekibin U19 takımıyla geçen yıl toplam 19 maça çıkarken 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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