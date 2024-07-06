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Varane karar aşamasında
Defans hattına takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Manchester United ile sözleşmesinin sona ermesinden bu yana serbest statüde olan stoper Raphael Varane'ya ilgisini devam ettiriyor. Fransız futbolcu henüz kararını vermedi. Beşiktaş dışında Serie A'ya yükselen Como ile eski takımı Lens'e olası bir dönüşten bahsedilen 2018 Dünya Kupası şampiyonu henüz kararını vermediğini açıkladı.
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