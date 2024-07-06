Haberler Beşiktaş Kartal, EURO 2024’ü bekliyor

Kartal, EURO 2024’ü bekliyor

Beşiktaş, radarına eklediği Salih Özcan için EURO 2024'ün bitmesini bekliyor. 26 yaşındaki orta sahanın geleceğinin şampiyona sonrası netleşmesi bekleniyor. Beşiktaş'ın A Milli Takım ile Avrupa Şampiyonası'nda bulunan oyuncu için turnuvadan sonra hamle yaparak transferi bitirmek istediği öğrenildi. Beşiktaş'ın yanı sıra milli futbolcuya Rennes, Marsilya ve Arabistan kulüpleri yakın markaj uyguluyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2024 Cumartesi 06:50
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Kartal, EURO 2024’ü bekliyor
Beşiktaş, radarına eklediği Salih Özcan için EURO 2024'ün bitmesini bekliyor. 26 yaşındaki orta sahanın geleceğinin şampiyona sonrası netleşmesi bekleniyor. Beşiktaş'ın A Milli Takım ile Avrupa Şampiyonası'nda bulunan oyuncu için turnuvadan sonra hamle yaparak transferi bitirmek istediği öğrenildi. Beşiktaş'ın yanı sıra milli futbolcuya Rennes, Marsilya ve Arabistan kulüpleri yakın markaj uyguluyor.
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