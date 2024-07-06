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Kartal, EURO 2024’ü bekliyor
Beşiktaş, radarına eklediği Salih Özcan için EURO 2024'ün bitmesini bekliyor. 26 yaşındaki orta sahanın geleceğinin şampiyona sonrası netleşmesi bekleniyor. Beşiktaş'ın A Milli Takım ile Avrupa Şampiyonası'nda bulunan oyuncu için turnuvadan sonra hamle yaparak transferi bitirmek istediği öğrenildi. Beşiktaş'ın yanı sıra milli futbolcuya Rennes, Marsilya ve Arabistan kulüpleri yakın markaj uyguluyor.
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