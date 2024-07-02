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Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri devam ediyor

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta futbolcuların sağlık kontrolleri de sürüyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2024 Salı 16:38
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Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri devam ediyor

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta futbolcuların sağlık kontrolleri de sürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gabriel Paulista, Emrecan Uzunhan, Bakhtiyor Zainutdinov, Jean Onana, Emir Yaşar, Alex Oxlade-Chamberlain, Göktuğ Baytekin, Amir Hadziahmetovic, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Onur Bulut, Gedson Fernandes, Valentin Rosier, Kerem Atakan Kesgin, Ajdin Hasic, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Bulut, sağlık ekibi tarafından; esneklik, kuvvet, performans ve dayanıklılık testinden geçirildi.

Detaylı kan tetkikleri yapılan siyah-beyazlı oyuncular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

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