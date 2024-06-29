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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Oğuz Aydın bombası! Başkan resmen açıkladı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Rafa Silva transferiyle yankı uyandıran Beşiktaş'tan çok konuşulacak bir hamle daha geldi. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, siyah-beyazlıların Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Oğuz Aydın için teklif yaptığını açıkladı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2024 Cumartesi 22:04 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2024 Cumartesi 22:20
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Oğuz Aydın bombası! Başkan resmen açıkladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan çok konuşulacak bir hamle geldi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Oğuz Aydın bombası! Başkan resmen açıkladı

Galatasaray'ın gündemindeki Rafa Silva'yı renklerine bağlayan siyah-beyazlılar, ezeli rakibine bir çalım daha atmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Oğuz Aydın bombası! Başkan resmen açıkladı

Kara Kartal, sarı-kırmızılıların da kadrosuna katmak istediği Alanyasporlu futbolcu Oğuz Aydın için devreye girdi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Oğuz Aydın bombası! Başkan resmen açıkladı

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, siyah-beyazlıların milli futbolcu için teklif yaptığını açıkladı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Oğuz Aydın bombası! Başkan resmen açıkladı

"BEŞİKTAŞ TEKLİF YAPTI, GALATASARAY İLE DE GÖRÜŞTÜK"

A Spor'a konuşan Çavuşoğlu, "Oğuz Aydın'ın transferi için Beşiktaş teklifini sundu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile de görüştük.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Oğuz Aydın bombası! Başkan resmen açıkladı

Aralarında Ajax'ın da bulunduğu yurt dışından birkaç kulüp de oyuncumuzla ilgileniyor.

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