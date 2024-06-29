TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Oğuz Aydın bombası! Başkan resmen açıkladı
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Rafa Silva transferiyle yankı uyandıran Beşiktaş'tan çok konuşulacak bir hamle daha geldi. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, siyah-beyazlıların Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Oğuz Aydın için teklif yaptığını açıkladı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2024 Cumartesi 22:04 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2024 Cumartesi 22:20
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Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, siyah-beyazlıların milli futbolcu için teklif yaptığını açıkladı.
"BEŞİKTAŞ TEKLİF YAPTI, GALATASARAY İLE DE GÖRÜŞTÜK"
A Spor'a konuşan Çavuşoğlu, "Oğuz Aydın'ın transferi için Beşiktaş teklifini sundu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile de görüştük.
Aralarında Ajax'ın da bulunduğu yurt dışından birkaç kulüp de oyuncumuzla ilgileniyor.
Herhangi bir kulübün önceliği yok. Kimseye söz vermedik. Hangi takım daha fazla ücret öderse Oğuz'u transfer eder." ifadelerini kullandı.
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